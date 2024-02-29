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百威亞太全年少賺6% 遜預期 末期息增至0.0529美元

百威亞太（1876）公布，全年少賺6.7%至8.52億美元，差過預期的9.589億美元。末期息0.0529美元，多過去年同期的0.0378美元。

全年收入升5.8%，至68.6億美元，略低過預期的68.8億美元。毛利率50.4%，上年同期50%，低過預期的50.8%。總銷量（百公升）9,277萬，按年增4.8%，低過預期的9,311萬。銷量升4.6%，主要受中國及印度的增長支持，中國銷量增長4.3%。

第四季虧損擴大92%，增至2,300萬美元，市場預期為收益7,760萬美元。收入12.9億美元，按年增8.9%，預期為12.5億美元；調整後息稅折舊及攤銷前利潤2.66億美元，按年增33%，預期為2.805億美元。經調整EBITDA利潤率20.6％，上年同期17.2％。調整後息稅前利潤1.02億美元，上年同期4,100萬美元，預期為1.145億美元。調整後息稅折舊及攤銷前利潤2.660億美元，按年增33%。

第四季度，銷量下降2.1%。收入及每百升收入分別增長8.9%及11.2%，此乃受到中國持續高端化及亞太地區東部的收入管理措施所支持。

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