恒指今早低開107點或0.65%，報16429點，大市成交金額17億元；國指今早低開44點或0.79%，報5643點。恒生科技指數開市報3390點，跌1.04%。非必需消費品、通訊服務、金融、能源股推低大市。上升股份比例為5.4%，下跌為6.5%，無升跌為88.08%。