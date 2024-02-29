恒指今早低開107點或0.65%，報16429點，大市成交金額17億元；國指今早低開44點或0.79%，報5643點。恒生科技指數開市報3390點，跌1.04%。非必需消費品、通訊服務、金融、能源股推低大市。上升股份比例為5.4%，下跌為6.5%，無升跌為88.08%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、網易（9999）、銀娛（0027）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，50隻下跌，19隻無升跌。信義光能（0968）升4.44%，報4元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.02%，報72.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，21隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報178.2元，升0.85%；跌幅最大的是百度（9888）開市報101.6元，跌4.69%。
恒指跌穿10天線(16510.7點)。科指10天線(3373.52點)升近50天線(3376.45點)，指數下試50天線。
本地地產股普遍回軟，新世界發展（0017）開市報10元，跌0.79%；新鴻基地產（0016）開市報76.8元，跌1.54%；長實集團（1113）開市報36.35元，跌0.82%；恒地（0012）開市報23.2元，升0.65%。美聯集團（1200）開市報0.9元，升3.45%。
小鵬（9868）：與大眾汽車簽訂聯合開發協議。收報34.95元，升0.14%。
百威亞太（1876）全年少賺6% 遜預期 末期息增至0.0529美元。收報13.52元，跌0.44%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）收報243.6元，跌0.49%。新世界發展（0017）收報10元，跌0.79%。雲音樂（9899）收報89.1元，無升跌。太平洋航運（2343）收報2.14元，無升跌。香港生力啤（0236）收報0.9元，無升跌。易鑫集團（2858）收報0.56元，無升跌。
和黃醫藥（0013）去年扭虧為盈，純利達1.01億美元。收報23.7元，無升跌。
明報母企世界華文媒體（0685）去年第三財季，轉蝕111萬美元不派息。世界華文媒體536萬美元售馬來西亞商廈及廠房。收報0.188元，無升跌。
百度（9888）上季盈利跌48%，全年多賺1.69倍。收報101.6元，跌4.69%。
萬華媒體（0426）上季虧損收窄至352萬元。收報0.051元，無升跌。
時計寶（2033）扭虧，中期賺1148萬元，不派息。收報0.405元，無升跌。
新世界百貨（0825）中期轉賺170萬，不派息。收報0.405元，升3.85%。
信義光能（0968）︰李友情辭任CEO，由主席之子李聖潑接任。收報4元，升4.44%。
九倉（0004）發盈喜，料轉賺5至10億。收報28.1元，無升跌。
新地（0016）中期多賺7.77%，基礎溢利跌5.9%，中期息0.95元，減24%。收報76.8元，跌1.54%。
破頂股包括，ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見25.3元，開市報25.3元，升6.75%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見870.2元，開市報870.2元，升0.01%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見26元，開市報26元，升14.14%；知行汽車（1274）創上市新高，見64.3元，開市報64.3元，升0.08%；江南布衣（3306）創52周高，見15.44元，開市報15.44元，升0.92%；威勝控股（3393）創52周高，見4.87元，開市報4.87元，升3.4%。
異動股
上升異動股，包括，ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見26元，開市報26元，升14.14%；浩德控股（8149）開市報0.115元，升13.86%；中木國際（1822）開市報0.03元，升11.11%；信銘生命科技（0474）開市報0.159元，升9.66%；復興亞洲（0274）開市報0.103元，升9.57%；世紀陽光（0509）開市報0.012元，升9.09%；大洋集團（1991）開市報0.136元，升7.09%；卓航控股（1865）開市報0.047元，升6.82%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見25.3元，開市報25.3元，升6.75%；醫脈通（2192）開市報7.79元，升6.57%。
下跌異動股，包括，捷榮國際（2119）開市報0.68元，跌16.05%；華潤醫療（1515）開市報4.15元，跌7.78%；鼎益豐（0612）開市報0.98元，跌5.77%；三星環球半導體（3132）開市報19.7元，跌5.56%；駿溢環球金融（8350）開市報0.255元，跌5.56%；百度（9888）開市報101.6元，跌4.69%；朝雲集團（6601）開市報1.41元，跌4.08%。
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