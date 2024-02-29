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聯儲局官員：今年較後減息合理

聯儲局三位官員表示，今年晚些時候減息，減息步伐取決於即將發布的經濟數據。

波士頓聯儲行長Susan Collins和紐約聯儲行長John Williams均表示聯儲局在「今年晚些時候」首次減息可能是合適的。亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic則表示，他目前正考慮在今年夏天的某個時候減息。

Williams表示，「在減息和步伐方面，必須受到經濟狀況和通脹情況的驅動」，「這不會是基於日曆，也並非依照特定的固定時間表，而是側重於數據」。

Bostic表示，「我們總是說我們將依賴數據」，「這些數據將作為指引，告訴我們實際應該調整政策的程度、速度或時機」。「我仍然看到跡象表明這不會是一個快速達到2%的進程」，「只要我們能夠實現目標，並且不會看到糟糕的事情發生，我就願意保持耐心」。

Collins表示，「今年晚些時候開始放鬆政策可能是合適之舉」，「當這種情況發生時，系統性、前瞻性的降息方式應該會提供管理風險所需的靈活性，同時促進物價穩定和充分就業」。「不過經濟活動潛在放緩的時機和程度存在相當大的不確定性」，又指出一月份就業增長強勁，而當月消費者價格指數數字「偏高」。

 

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