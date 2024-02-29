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陳茂波：股票印花稅不應全部取消

財政司司長陳茂波席電台聯播節目時表示，股票印花稅不應全部取消，因為這是政府收入主要來源，而股票印花稅與股票市場流動性、交易量的關係不是必然，還有其他因素。

他指出，牽動股票市場交投有多方面因素，短期有投資氣氛、資金流，例如去年因地緣政治關係，一些歐美資金流向其他市場，造成影響。

陳茂波認為，最重要提升股票市場競爭力，包括交易所收費、券商佣金，以及提升股票市場質量，讓更多好公司來港上市，亦要鞏固歐美資金，開拓內地更多資金等，會逐一落實相關小組建議。

至於會否考慮開徵新稅，陳茂波說要小心考慮，現時經濟正回復，要固本培元，留有空間，考慮國際爭力，顧及吸引投資及人才，現時特區政府正全力搶企業搶人才和資金，目前已有財政整合計劃，亦會發債，因此不適宜做太急進的事情。

他續稱，目前研判特區政府的財政可數年內恢復平衡，面對地緣政治，不少人「唱衰香港」、「夾資金」出去，在如此複雜環境，要穩信心，謹慎行事，不能忽視國際稅務競爭力。

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