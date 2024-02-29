他指出，牽動股票市場交投有多方面因素，短期有投資氣氛、資金流，例如去年因地緣政治關係，一些歐美資金流向其他市場，造成影響。

陳茂波 認為，最重要提升股票市場競爭力，包括交易所收費、券商佣金，以及提升股票市場質量，讓更多好公司來港上市，亦要鞏固歐美資金，開拓內地更多資金等，會逐一落實相關小組建議。

至於會否考慮開徵新稅，陳茂波說要小心考慮，現時經濟正回復，要固本培元，留有空間，考慮國際爭力，顧及吸引投資及人才，現時特區政府正全力搶企業搶人才和資金，目前已有財政整合計劃，亦會發債，因此不適宜做太急進的事情。

他續稱，目前研判特區政府的財政可數年內恢復平衡，面對地緣政治，不少人「唱衰香港」、「夾資金」出去，在如此複雜環境，要穩信心，謹慎行事，不能忽視國際稅務競爭力。

其他報道

日央行官員稱價格目標在望 轉變時刻已到 日圓兌港元升值穿5.22 見逾一周最強

迪士尼和Reliance將合併印度媒體業務

比特幣急回後重返6萬美元關 今年累計升四成

高盛稱美股難估頂 無拋售誘因

聯儲局官員：今年較後減息合理

Ａ股三指數早段轉升 深成指創板指同漲逾1.7%

恒指低開107點 跌穿10天線 科指跌1% 地產股普遍回軟 百度跌4%

美國會領袖達成協議 部分政府部門避免停止運作

小鵬：與大眾汽車簽訂聯合開發協議

百威亞太全年少賺6% 遜預期 末期息增至0.0529美元

港股ADR跌122點 夜期低水114點 港交所、新世界等業績

數據拖累美股下跌 道指跌23點 連跌3日

北水增持中海油 減持國美