上周美國公布的通脹超預期，彭博社報道，根據美國勞工部下屬統計局發送給一群數據「超級用戶」的郵件稱，讓分析師感到不解的一項租金通脹指標飈升，是指數分項權重調整所致。不過，該局其後試圖撤回該郵件，被告知忽略郵件內容，讓華爾街困惑。
郵件稱，「從2023年12月到2024年1月，單戶住宅的權重大幅上升。所有在尋找背離緣由的用戶請注意這一點。我們將不再發布與此問題相關的其他資訊。我們不對微觀數據進行分析」。
報道引述Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson稱，這一信息有助於解釋近期的通脹走勢，因為調整後的權重可能會使上半年的租金讀數都保持在高位。
焦點在於單戶住宅相較多戶住宅在OER中的相對權重，業主等價租金(OER)是CPI構成中最大的組成部分。1月份OER創2023年4月以來最大漲幅，近幾個月來的緩和趨勢發生急劇逆轉。
彭博社引述勞工統計局的一位經濟學家的電郵聲明稱，該部門「正在研究這一數據，可能很快會就租金和OER數據進行更多溝通」。美國勞工部的一位發言人對此不予置評，將所有詢問轉給了勞工統計局。這些部門的媒體聯絡人沒有回覆尋求置評的信息。
報道指，單戶住宅在OER指標中相對於多戶住宅的權重上升，會造成該指標暫時性升高，因為單戶住宅供應一直受限，使其價格居高不下，而多戶住宅近年來的供應則激增。
OER的加速上漲讓分析師摸不著頭腦，因為CPI指數中一個類似但權重較小的分項 —— 主要居所租金的漲幅1月繼續放緩。這兩者通常同漲同跌，因此一些人認為OER的較大波動應被視為偶發現象。
但Shepherdson在給客戶的一份報告中指出，如果權重相關解釋是正確的，那麼未來幾個月OER通脹讀數可能會繼續保持在高位。
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