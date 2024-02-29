moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

上周美通脹超預期 局方撤回涉分項權重調整郵件 華爾街困惑

上周美國公布的通脹超預期，彭博社報道，根據美國勞工部下屬統計局發送給一群數據「超級用戶」的郵件稱，讓分析師感到不解的一項租金通脹指標飈升，是指數分項權重調整所致。不過，該局其後試圖撤回該郵件，被告知忽略郵件內容，讓華爾街困惑。

郵件稱，「從2023年12月到2024年1月，單戶住宅的權重大幅上升。所有在尋找背離緣由的用戶請注意這一點。我們將不再發布與此問題相關的其他資訊。我們不對微觀數據進行分析」。

報道引述Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson稱，這一信息有助於解釋近期的通脹走勢，因為調整後的權重可能會使上半年的租金讀數都保持在高位。

焦點在於單戶住宅相較多戶住宅在OER中的相對權重，業主等價租金(OER)是CPI構成中最大的組成部分。1月份OER創2023年4月以來最大漲幅，近幾個月來的緩和趨勢發生急劇逆轉。

彭博社引述勞工統計局的一位經濟學家的電郵聲明稱，該部門「正在研究這一數據，可能很快會就租金和OER數據進行更多溝通」。美國勞工部的一位發言人對此不予置評，將所有詢問轉給了勞工統計局。這些部門的媒體聯絡人沒有回覆尋求置評的信息。

報道指，單戶住宅在OER指標中相對於多戶住宅的權重上升，會造成該指標暫時性升高，因為單戶住宅供應一直受限，使其價格居高不下，而多戶住宅近年來的供應則激增。

OER的加速上漲讓分析師摸不著頭腦，因為CPI指數中一個類似但權重較小的分項 —— 主要居所租金的漲幅1月繼續放緩。這兩者通常同漲同跌，因此一些人認為OER的較大波動應被視為偶發現象。

但Shepherdson在給客戶的一份報告中指出，如果權重相關解釋是正確的，那麼未來幾個月OER通脹讀數可能會繼續保持在高位。

 

其他報道

陳茂波：股票印花稅不應全部取消

日央行官員稱價格目標在望 轉變時刻已到 日圓兌港元升值穿5.22 見逾一周最強

迪士尼和Reliance將合併印度媒體業務

比特幣急回後重返6萬美元關 今年累計升四成

高盛稱美股難估頂 無拋售誘因

聯儲局官員：今年較後減息合理

Ａ股三指數早段轉升 深成指創板指同漲逾1.7%

恒指低開107點 跌穿10天線 科指跌1% 地產股普遍回軟 百度跌4%

美國會領袖達成協議 部分政府部門避免停止運作

小鵬：與大眾汽車簽訂聯合開發協議

百威亞太全年少賺6% 遜預期 末期息增至0.0529美元

港股ADR跌122點 夜期低水114點 港交所、新世界等業績

數據拖累美股下跌 道指跌23點 連跌3日

北水增持中海油 減持國美