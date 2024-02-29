港元現報7.8272元升值7點子，曾貶值最多6點子，報7.8285元，亦曾升值最多10點子，報7.8269元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升102.51點子至4.96702%，是2月9日後最高，同時亦為所有拆息中最高；1星期HIBOR升1.13點子至4.3%；2星期HIBOR跌2.18點子至4.3653%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.68387%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.68929%；12個月期HIBOR跌0.09點子至4.76571%。

美元指數現報103.86貶值0.115點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44074%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9686%，連續4日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續4日擴闊，是2024年2月05日，當日利差報-0.9243%。