moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止5連跌 隔夜息升102點子

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連跌，升1.43點子至4.48494%，是2月26日後最高，當日報4.48988%。

港元現報7.8272元升值7點子，曾貶值最多6點子，報7.8285元，亦曾升值最多10點子，報7.8269元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升102.51點子至4.96702%，是2月9日後最高，同時亦為所有拆息中最高；1星期HIBOR升1.13點子至4.3%；2星期HIBOR跌2.18點子至4.3653%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.68387%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.68929%；12個月期HIBOR跌0.09點子至4.76571%。

美元指數現報103.86貶值0.115點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44074%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9686%，連續4日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續4日擴闊，是2024年2月05日，當日利差報-0.9243%。

 