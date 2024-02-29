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恒指半日升24點 地產股普遍向下 北水轉流出 信義光能升22% 百度跌7% 百威跌5%

港股今早隨美股、港股ADR、夜期下跌，A股今早全線反彈，似乎擺脫了近期對基金限制的恐慌情緒，帶動恒指半日尾市回升。MSCI今日收市後換馬。北水轉流出，終止連續10日流入。減辣後，本地地產股普遍向下。

恒指今早低開107點，高位升158點，低位跌107點，高低波幅266點。金融、信息技術、衛生保健股推動大市。上升股份比例為31.11%，下跌為19.98%，無升跌為48.9%。

恒指半日升24點或0.15%，報16561點，大市成交金額472億元；國指升1點或0.02%，報5689點。恒生科技指數收報3426點，跌0.01%。

藍籌股成交金額222.91億元，佔大市成交47.22%；科指成份股成交金額121.69億元，佔大市成交25.78%；國指成份股成交金額178.87億元，佔大市成交37.89%。

24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.96%，至74.03億元，佔大市成交15.67%。牛熊證成交金額35.77億元，減少7.9%；窩輪成交金額38.25億元，減少28.69%。

匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、工行（1398）拖累大市。

藍籌54隻升，25隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升22.19%，收報4.68元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌5.15%，收報12.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報16.88元，升6.57%；跌幅最大的是百度（9888）收報99.05元，跌7.08%。

恒指升穿10天線(16523.89點)，受制於100天線(16734.85點)。科指10天線(3377.07點)升近50天線(3377.16點)，指數高於50天線。

北水南下合計淨流出2.24億元，終止連續10日流入。南水北上合計淨流入126.98億元人民幣，較上日增加847.86%，連續第3日流入，累計流入262.86億元。

阿里（9988）雲服務再度減價。收報72.7元，跌2.09%。騰訊（0700）收報276.4元，跌0.22%。

減辣後，本地地產股普遍向下，新世界發展（0017）收報9.97元，跌1.09%。新鴻基地產（0016）收報78.75元，升0.96%。長實集團（1113）收報36.3元，跌0.95%。恒地（0012）收報22.9元，跌0.65%。代理股美聯集團（1200）創52周高，見1元，收報0.86元，跌1.15%。

小鵬（9868）：與大眾汽車簽訂聯合開發協議。收報36元，升3.15%。

百威亞太（1876）全年少賺6% 遜預期 末期息增至0.0529美元。收報12.88元，跌5.15%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）收報245元，升0.08%。新世界發展（0017）收報9.97元，跌1.09%。雲音樂（9899）收報89.9元，升0.9%。太平洋航運（2343）收報2.25元，升5.14%。香港生力啤（0236）創52周高，見0.96元，收報0.94元，升4.44%。易鑫集團（2858）收報0.57元，升1.79%。

和黃醫藥（0013）去年扭虧為盈，純利達1.01億美元。收報25元，升5.49%。

明報母企世界華文媒體（0685）去年第三財季，轉蝕111萬美元不派息。世界華文媒體536萬美元售馬來西亞商廈及廠房。收報0.188元，無升跌。

百度（9888）上季盈利跌48%，全年多賺1.69倍。收報99.05元，跌7.08%。

萬華媒體（0426）上季虧損收窄至352萬元。收報0.053元，升3.92%。

時計寶（2033）扭虧，中期賺1148萬元，不派息。收報0.405元，無升跌。

新世界百貨（0825）中期轉賺170萬，不派息。收報0.37元，跌5.13%。

信義光能（0968）︰李友情辭任CEO，由主席之子李聖潑接任。收報4.68元，升22.19%。

九倉（0004）發盈喜，料轉賺5至10億。創52周高，見28.7元，收報28.5元，升1.42%。

新地（0016）中期多賺7.77%，基礎溢利跌5.9%，中期息0.95元，減24%。收報78.75元，升0.96%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.48元，收報3.48元，升11.9%；力天影業（9958）創上市新高，見3.69元，收報3.69元，升6.34%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見12.15元，收報12.15元，升0.5%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見25.3元，收報24.52元，升3.46%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見19.6元，收報19.18元，升2.4%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1067.7元，收報1066.85元，跌0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見870.35元，收報870.2元，升0.01%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見26元，收報23.9元，升4.92%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.85元，收報1044.5元，跌0.01%；知行汽車（1274）創上市新高，見65.4元，收報64.45元，升0.31%；新東方（9901）創52周高，見74.05元，收報73.65元，升3.15%；廸生創建（0113）創52周高，見4.69元，收報4.68元，升0.65%；九龍倉集團（0004）創52周高，見28.7元，收報28.5元，升1.42%；TERMBRAY IND（0093）創52周高，見0.7元，收報0.7元，升7.69%；迪生創建（0113）創52周高，見4.69元，收報4.68元，升0.65%；香港生力啤（0236）創52周高，見0.96元，收報0.94元，升4.44%；新華文軒（0811）創52周高，見7.47元，收報7.4元，升2.07%；譚木匠（0837）創52周高，見5.52元，收報5.5元，升0.92%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，SINCEREWATCH HK（0444）低見0.024元，收報0.024元，跌7.69%；百仕達控股（1168）低見0.08元，收報0.08元，跌1.23%；十方控股（1831）低見0.054元，收報0.054元，跌10%；彩客新能源（1986）低見0.75元，收報0.8元，升2.56%；瑞麗醫美（2135）低見0.066元，收報0.07元，跌2.78%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見12.6元，收報13.06元，跌22.63%；潤邁德－Ｂ（2297）低見0.17元，收報0.21元，升7.69%；烯石電車新材料（6128）低見0.192元，收報0.192元，跌4%；洪九果品（6689）低見3.44元，收報3.48元，跌8.42%；康利國際控股（6890）低見0.29元，收報0.315元，跌17.11%。

9隻股份創52周低，包括華音國際控股（0989）低見0.073元，收報0.078元，跌1.27%；天臣控股（1201）低見0.07元，收報0.07元，跌19.54%；新灃集團（1223）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；皓天財經集團（1260）低見0.17元，收報0.17元，跌5.03%；小黃鴨德盈（2250）低見1.22元，收報1.24元，無升跌；百本醫護（2293）低見0.66元，收報0.66元，跌1.49%；讀書郎（2385）低見6.2元，收報6.2元，跌2.97%；滿貫集團（3390）低見4.37元，收報4.44元，升0.23%；國農金融投資（8120）低見0.108元，收報0.129元，升7.5%。

異動股

上升異動股，包括，中木國際（1822）收報0.047元，升74.07%；遠見控股（0862）收報0.039元，升34.48%；生興控股（1472）收報0.087元，升33.85%；浩德控股（8149）收報0.135元，升33.66%；華昱高速（1823）收報1.42元，升31.48%；中國數字視頻（8280）收報0.047元，升30.56%；北京健康（2389）收報0.079元，升27.42%；信義光能（0968）收報4.68元，升22.19%。

下跌異動股，包括，東銀國際控股（0668）收報0.122元，跌31.07%；中國升海集團（1676）創52周高，見2.53元，收報1.85元，跌26.88%；亞洲資源（0899）收報0.081元，跌26.36%；復興亞洲（0274）收報0.072元，跌23.4%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）創上市新低，見12.6元，收報13.06元，跌22.63%；中國生命集團（8296）收報0.061元，跌20.78%；杰地集團（8313）收報0.036元，跌20%；天臣控股（1201）見52周低0.07元，收報0.07元，跌19.54%；強泰環保（1395）收報0.068元，跌18.07%；中國置業（0736）收報0.115元，跌17.86%。

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