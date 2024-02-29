中旅（0308）公布，屬下旅遊景區業務接待遊客約108萬人次，較2023年春節假期期間及新冠疫情前 的2019年春節假期期間分別增長約69%及15%；實現收入約1.24億元人民幣，較2023年春節期間及2019年春節期間分別增長約46%及14%。
集團指，公司把握內地旅遊市場復蘇契機，乘勢而上，通過加強行銷、在產品提升方面全面發力、推進數字化轉型、並提升運營、服務品質和旅客體驗等措施，屬下旅遊景區、酒店及客運業務於2024年春節期間錄得強勁的運營表現。
其中深圳世界之窗、寧夏沙坡頭景區、廣西德天跨國瀑布景區、廬山秀峰索道景區接待遊客量和營業收入均創同期歷史新高。
集團旗下港澳5家酒店於2024年春節期間錄得營業收入共約1900萬港元，較2023年春 節期間增長約82%。
此外，2024年春節期間港澳遊客量劇增，集團客運業務(客車及客船)總體業績較好，接待遊客約16.3萬人次，較2023年春節期間增長約123%；實現收入約2386萬港元，較2023年 春節期間增長約108%。
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