匯豐指，保單由匯豐保險簽發及全額承保，該保單於今年較早前簽發，並經保險中介Charles Monat Group售予一名超高淨值客戶。該保單為匯瓏環球壽險計劃，是具備財富保值及傳承功能的終身保障壽險計劃。

除了該保單以外，匯豐保險在過去12 個月亦簽發另外10 張保額價值5千萬美元或以上的保單予個人客戶。這些大額保單證明了超高淨值客戶群使用人壽保險方案作為財富傳承及遺產規劃工具的需求正不斷增加。

匯豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，「亞洲是全球超高淨值人口增長最快的地區，因此我們留意到區内透過保險方案進行業務繼承、遺產管理及財富傳承的需求有顯著增長。我們簽發這些大額人壽保單證明香港已重新確立其作為財富管理首選的市場以及其國際保險中心的地位」。

文德華表示，「香港的人壽保險市場具備多項優勢，可捕捉區內超高淨值客戶群增長的需求。本地市場擁有涵蓋中介人、核保師及精算師各方面深厚的人才庫。國際銀行、保險中介及保險公司之間良好的的競爭，加上資本充足的保險公司、高信用評級及健全的監管制度。作為香港市場領先的保險公司，匯豐保險處於利好的位置，捕捉這些市場機會。展望未來，我們亦會繼續致力投資於人才培訓，以及產品及服務發展」。