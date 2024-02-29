港交所全年收入及其他收益205.2億元，較2022年上升11%，較預估207.1億元略低；主要業務收入較2022年上升3%，滬深港通收入及其他收益22.1億元，按年跌2.7%。

2023年全年營運支出較2022年上升7%，源於僱員費用及資訊技術費用增加。

去年年第四季表現方面，第四季純利為25.97億元，較2022年第四季下跌13%；EBITDA利潤率為68%，較2022年第四季下跌6個百分點。

去年第四季收入及其他收益為48.57億元，較2022年第四季下跌7%；主要業務收入較2022年第四季下跌5%，源於現貨及衍生產品市場交易及結算費減少，但LME交易及結算費增加以及保證金與結算所基金的投資收益淨額上升已抵銷部分跌幅。

2023年第四季公司資金的投資收益淨額為3.10億元，較2022年第四季下跌18%，原因是內部管理的公司資金的投資收益上升以及外部組合錄得公平值收益淨額2.11億元(2022年第四季:1.73億元)所帶來的升幅，不足以抵銷集團非上市股本投資錄得非經常性估值虧損2.46億元。同時，營運支出較2022年第四季上升12%。

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