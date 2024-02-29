moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

調查：中國中小微外貿企業競爭力指數去年波動中上升 加速開拓新興市場

B2B跨境貿易支付平台XTransfer發布《2023年中國中小微外貿企業競爭力指數》，該指數顯示，2023年中國中小微外貿企業競爭力指數呈現較大波動，但相較於2022年依然有所提升。

該競爭力指數相關的五大指標中，「單筆訂單總金額」指標較上一年顯著提升，是拉動競爭力向上的主要因素。2023年「單筆訂單總金額」平均值較去年增長17.2%，反映中國外貿企業的產品吸引力正在逐步增强，能吸引國際買家更大的購買量。儘管外部因素複雜多變，大量中國製造的產品正在憑藉「質優價廉」的特質在全球各地站穩陣腳。

去年5月至10月，競爭力指數指標中的「訂單第一期收款比例」有所下降，其平均值較2022年同比降低1.7個百分點，7月表現最差，較去年同期降低1.9個百分點。此外，5月至10月的「單一訂單平均收款次數」也出現波動，其平均值較2022年同比增加4%。

「訂單第一期收款比例」和「單一訂單平均收款次數」反映國際買家的購買信心，受全球尤其發達國家需求總體疲弱所致，部分買家的下單付款可能更加謹慎。使得競爭力指數整體上行，但波動明顯。

至去年第四季，競爭力指數指標中的「平均發貨時間」波動較大，12月，「平均發貨時間」為2023年以來最大值，較2023年全年平均值延長14.4%，這說明外貿企業運營效率在12月下滑。

從出口目的地來看，中國中小微外貿企業出口額前三大目的地區域依次為北美、歐盟及東盟。中國中小微外貿企業出口額增長率較高的國家有墨西哥、巴西、南非等，在傳統發達國家市場需求下降的情况下，中小微外貿企業正在加速開拓「一帶一路」新興市場。

從出口產品類別來看，中國中小微外貿企業出口額前三大品類依次為機電產品、賤金屬及其製品、紡織原料及其製品。其中，女士服裝收款量按年增長15%。高清攝像頭收款量增長14%，電子產品出口不再局限於完整產品，核心配件出口成為主要新型趨勢。

其他報道

通訊辧：供5G服務的26及28吉赫頻帶頻譜第二輪指配開始接受申請

國美電器等據報被強制執行11億人幣 累計被執行45億

SEC據報正調查OpenAI投資者是否被誤導

被證監會起訴　隋廣義辭任創業集團名譽主席兼非執董

【有片：埋身擊】美元兌日圓再升機會不大

半日沽空金額減29% 理想為沽空金額最多股份

港交所全年多賺18% 略遜預期 息3.91元增6%

匯豐保險香港簽發破世界紀錄2.5億美元保單

中旅：新年收入增46% 較2019年升14%

恒指半日升24點 地產股普遍向下 北水轉流出 信義光能升22% 百度跌7% 百威跌5%

港交所：首批備兌認購期權ETF上市 助擴產品生態圈

A股三大指數日低開高收 創業板指一度彈逾3%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止5連跌 隔夜息升102點子

阿里雲服務再度減價

上周美通脹超預期 局方撤回涉分項權重調整郵件 華爾街困惑

陳茂波：股票印花稅不應全部取消

日央行官員稱價格目標在望 轉變時刻已到 日圓兌港元升值穿5.22 見逾一周最強

迪士尼和Reliance將合併印度媒體業務

比特幣急回後重返6萬美元關 今年累計升四成

高盛稱美股難估頂 無拋售誘因

聯儲局官員：今年較後減息合理

Ａ股三指數早段轉升 深成指創板指同漲逾1.7%