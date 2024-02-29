該競爭力指數相關的五大指標中，「單筆訂單總金額」 指標較上一年顯著提升，是拉動競爭力向上的主要因素。 2023年「單筆訂單總金額」平均值較去年增長17.2%，反映中國外貿企業的產品吸引力正在逐步增强， 能吸引國際買家更大的購買量。儘管外部因素複雜多變， 大量中國製造的產品正在憑藉「質優價廉」 的特質在全球各地站穩陣腳。

去年5月至10月，競爭力指數指標中的「訂單第一期收款比例」 有所下降，其平均值較2022年同比降低1.7個百分點， 7月表現最差，較去年同期降低1.9個百分點。此外， 5月至10月的「單一訂單平均收款次數」也出現波動， 其平均值較2022年同比增加4%。

「訂單第一期收款比例」和「 單一訂單平均收款次數」反映國際買家的購買信心， 受全球尤其發達國家需求總體疲弱所致， 部分買家的下單付款可能更加謹慎。使得競爭力指數整體上行， 但波動明顯。

至去年第四季，競爭力指數指標中的「平均發貨時間」波動較大， 12月，「平均發貨時間」為2023年以來最大值， 較2023年全年平均值延長14.4%， 這說明外貿企業運營效率在12月下滑。

從出口目的地來看， 中國中小微外貿企業出口額前三大目的地區域依次為北美、歐盟及 東盟。中國中小微外貿企業出口額增長率較高的國家有墨西哥、 巴西、南非等，在傳統發達國家市場需求下降的情况下， 中小微外貿企業正在加速開拓「一帶一路」新興市場。

從出口產品類別來看， 中國中小微外貿企業出口額前三大品類依次為機電產品、 賤金屬及其製品、紡織原料及其製品。其中， 女士服裝收款量按年增長15%。 高清攝像頭收款量增長14%， 電子產品出口不再局限於完整產品， 核心配件出口成為主要新型趨勢。

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