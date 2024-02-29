新世界（0017）公布，中期轉蝕57.72億元，去年同期則賺24.77億元。來持持續經營業務盈利5.02億元，按年倒退12.8%；中期息0.2元，去年同期為0.46元。集團指其財務穩健，可動用資金合共約520億元，在可預見的未來，公司將不會發行股票集資，並沒有供股計劃。
中期轉蝕主要受來自已終止經營業務的虧損影響，有關金額達73.15億元，去年同期則賺11.45億元。而來持續經營業務的溢利則升15.8%，至15.43億元。
集團來自持續經營業務的收入為170.66億元，按年跌25%，主要由於香港及中國內地的物業發展入帳減少。毛利升2%至72.57億元，主要受惠於K11項目中較高毛利的物業投資。
香港物業發展收入為12.46億元；中國內地物業發展收入為54.95億元；香港投資物業收入為 17.45億元及分部業績為12.99億元，分別按年上升17%及19%，主要受惠於 K11 MUSEA 人文購物藝術館及 K11 Art Mall 購物藝術館之營運效率及出租率提升。
中國內地物業投資收入達到9.29億元，分部業績為4.54億元，分別按年增長4%及3%，投資物業組合內主要項目表現穩健，整體出租率高。
截至12月31日，香港未入賬之應佔物業合約銷售收入當中，26.32億元合同銷售將於2024財政年度下半年入賬，79億元合同銷售將於2025財政年度入賬。預計2024財政年度下半年入賬的主要項目包括傲瀧及柏蔚山，預計2025財政年度入賬的主要項目包括柏傲莊 III 期、傲瀧及天瀧。
期內，投資物業的公平值虧損3.65億元，其中就若干投資物業作出撇減總額為18.01億元。另外，轉撥至投資物業所得公平值收益為12.57億元。
公司預計，未來三至四年的一手私人住宅供應量約11萬伙。於2024財政年度下半年，集團將繼續分階段推出多個住宅項目，共提供超過2,500個單位。同時亦將繼續推售甲級寫字樓項目，包括南商金融創新中心剩餘單位，以及長沙灣永康街、瓊林街等項目。
另外，隨着啟德體育園主場館外牆面板完成安裝，建造工程進入最後階段，由集團負責租務代理及營運的「啟德零售館」，最快於2024年下旬落成。啟德零售館將雲集超過200家店舖，目前商舖出租率已接近70%。
公司指，將繼續通過出售非核心資產及業務，持續優化資產組合及專注發展核心業務，提升企業效益並為股東創造更多價值。
於12月底，集團之現金及銀行存款（包括有限制銀行存款）為389.83億元（2023年6月30日：545.17億元），綜合債務淨額為1189.18億元（2023年6月30日：1307.55億元）。債務淨額與權益比率為49.9%，較2023年6月30日時之經重列比率及原比率分別增加2.2及1.2百分點。
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