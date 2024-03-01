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通脹符預期 標指納指創收市價新高 道指升47點

美息回落，債息倒掛收窄，金龍指數連跌兩日，美股上升，標指納指創收市價計新高。聯儲局關注的美國1月核心PCE價格指數創近一年來最大按月升幅，消費支出五個月來首次下降，均符合預期，市場預測聯儲局仍有降息空間。克利夫蘭聯儲行長表示，PCE報告說明聯儲局在抗通脹方面還有更多工作要做，但仍預計年內會減息三次。符合預期的通脹報告推動美股上升。其他消息方面，美國商務部表示，將調查中國電動汽車和其他聯網汽車的網絡安全風險，據悉可能對整車或零組件進口施加一定限制。

道瓊斯工業平均指數收漲47點，升幅0.13%，報38996點。標普500指數收漲26點，升幅0.53%，報5096點。納斯達克綜合指數收漲144點，或0.91%，報16091點。

Salesforce升3.02%，報308.82美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻59點，而聯合健康跌0.94%，報493.6元，拖累道指30點。

科技股方面，蘋果收市報180.75元，跌0.36%，谷歌母公司Alphabet收市報138.46元，升1.52%，亞馬遜收市報176.76元，升2.07%，Facebook收市報490.13元，升1.26%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.01%，報494點。德國DAX指數收漲0.44%，報17678點；法國CAC 40指數跌0.34%，報7927點；英國富時100指數收漲0.07%，報7630點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.23%，報6246點。

美國2年期債息曾跌最多0.72%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.19%。低見4.6042厘，是2月21日4.5784厘後最低。收市報4.6187厘，是2月20日後收市新低，當日報4.6121厘。連跌3日，累計跌0.0995厘，對上一次連跌3日是1月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月15日。

美國10年期債息曾跌最多0.97%，是2月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.77%。低見4.2227厘，是2月26日4.2148厘後最低。收市報4.2502厘，是2月23日後收市新低，當日報4.248厘。連跌2日，累計跌0.053厘，對上一次連跌2日是2月15日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月20日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至36.856基點，是2月28日36.814基點後最窄。收市報37.063基點，是2月21日後收市新高，當日報34.952基點。連續4日收窄，累計7.527基點，對上一次連續4日是1月15日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至108.809基點，是2月27日107.541基點後最窄。收市報113.745基點，是2月27日後收市最窄，當日報109.382基點。

金龍指數曾跌最多0.37%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.71%。低見6237.6點，是2月26日6190.81點後最低。收市報6246.75點，是2月26日後收市新低，當日報6235.2點。連跌2日，累計跌119.66點，對上一次連跌2日是2月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月20日。

道指曾升最多0.32%，是2月23日後最大升幅，當日升幅為0.55%。高見39074.13點，是2月27日39087.9點後最高。收市報38996.39點，是2月26日後收市新高，當日報39069.23點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.69%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為2.26%。高見5104.99點，是2月23日5111.06點後最高。創收市價計新高，收報5096.27點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月8日。

納指曾升最多1.05%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為3.09%。高見16115.96點，是2月23日16134.22點後最高。創收市價計新高，收報16091.92元，升0.9%。

 

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