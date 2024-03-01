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港股ADR跌40點 夜期低水125點 美期向下亞股上升

美股向上，港股ADR跌40點或0.25%，報16495點，即月恒指夜期跌66點，報16386點，夜期低水125點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.33%，折合報273.52元；阿里巴巴（9988）跌0.63%，折合報72.44元；美團（3690）跌0.58%，折合79.34報元；匯控（0005）升1.81%，折合報61.34元；建行（0939）跌1.02%，折合報4.83元。

道期現跌0.073%；標期現跌0.06%；納期現跌0.04%。日本東證指數現升0.46%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.1點。

VIX指數隔晚跌3.17%或0.44點，報13.4點。

紐油現升0.12%或0.09美元，報78.36美元；布油現跌0.29%或0.24美元，報81.91美元；金價現跌0.04%或0.94美元，報2043.36美元；LME 銅期貨隔晚升0.53%或45美元，報8493.5美元。比特幣現升0.38%或239.31美元，報61669.94美元；美國10年期債息現升0.23%或0.0098厘，報4.26厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，博雅互動（0434）、卡賓（2030）

十月稻田（9676）盈警料去年經調整盈利跌至少45%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞全年虧損減七成至2.78億美元，就氹仔新濠鋒減值2.08億美元。

香港寬頻（1310）：黎汝傑辭任CEO職位，楊主光接任。

匯豐料銀娛（0027）增投資維持市佔率，美銀預期該股今年非博彩投資30億。

港交所（0388）：投資虧損涉虛擬銀行股權及中國公司的投資。

信義玻璃（0868）料今年債務再減，全年資本開支約25億。

新世界（0017）中期轉蝕，持續經營業務盈利5億倒退近13%，削派息，收入遠遜預期，無供股計劃。新世界今年將回購並承諾2024財年不供股，料全面撤辣樓市交投升四至五成。

金沙（1928）鄭君略：新年訪客及消費超疫情前，非博彩大升。

玖龍紙業（2689）委任張茵外甥女張連茹為執董。

九毛九（9922）委任何成效為新行政總裁。

太平洋航運（2343）去年少賺八成至1.1億美元，派息率維持七成。

網易（9999）上季經調整純利74億人幣遜預期，美股盤前跌6%。

雲音樂（9899）去年轉賺7.3億人幣，不派息。

 

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