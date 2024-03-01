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恒指低開120點 科指跌1% 網易跌3% 新世界跌2%

恒指今早低開120點或0.74%，報16390點，大市成交金額70億元；國指今早低開44點或0.78%，報5633點。恒生科技指數開市報3396點，跌1.02%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為6.46%，下跌為5.91%，無升跌為87.61%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、理想汽車（2015）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，61隻下跌，12隻無升跌。匯控（0005）升1%，報60.85元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌3.8%，報169.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，21隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報44.55元，升1.71%；跌幅最大的是網易（9999）開市報169.5元，跌3.8%。

恒指低於10天線(16523.97點)。科指下試10天線(3382.93點)。

易居（2048）終止供股。無成交，報0.164元。

百勝中國（9987）全年多賺87% 息0.16美元 擬回購12.5億美元。開市報342元，無升跌。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，博雅互動（0434）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升2.94%。卡賓（2030）無成交，報0.94元。

十月稻田（9676）盈警料去年經調整盈利跌至少45%。無成交，報24.2元。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞全年虧損減七成至2.78億美元，就氹仔新濠鋒減值2.08億美元。開市報5.09元，跌0.78%。

香港寬頻（1310）：黎汝傑辭任CEO職位，楊主光接任。無成交，報3.23元。

匯豐料銀娛（0027）增投資維持市佔率，美銀預期該股今年非博彩投資30億。開市報42元，跌1.75%。

港交所（0388）：投資虧損涉虛擬銀行股權及中國公司的投資。開市報240.4元，跌0.99%。

信義玻璃（0868）料今年債務再減，全年資本開支約25億。開市報7.87元，跌1.63%。

新世界（0017）中期轉蝕，持續經營業務盈利5億倒退近13%，削派息，收入遠遜預期，無供股計劃。新世界今年將回購並承諾2024財年不供股，料全面撤辣樓市交投升四至五成。開市報9.6元，跌2.74%。

金沙（1928）鄭君略：新年訪客及消費超疫情前，非博彩大升。開市報22.5元，升0.9%。

玖龍紙業（2689）委任張茵外甥女張連茹為執董。開市報3.7元，升1.93%。

九毛九（9922）委任何成效為新行政總裁。開市報5.44元，無升跌。

太平洋航運（2343）去年少賺八成至1.1億美元，派息率維持七成。開市報2.21元，跌3.49%。

網易（9999）上季經調整純利74億人幣遜預期，美股盤前跌6%。開市報169.5元，跌3.8%。

雲音樂（9899）去年轉賺7.3億人幣，不派息。無成交，報88.2元。

破頂股表現

破頂股包括，新東方（9901）創52周高，見75.5元，開市報75.5元，升1.68%；香港生力啤（0236）創52周高，見0.96元，開市報0.96元，無升跌；博雅互動（0434）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升2.94%；中國新華電視（8356）創52周高，見0.016元，開市報0.016元，升33.33%；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見75.5元，開市報75.5元，升1.68%。

破底股方面

創52周低，包括，常茂生物（0954）低見0.465元，開市報0.465元，跌12.26%。

異動股

上升異動股，包括，中國新華電視（8356）創52周高，見0.016元，開市報0.016元，升33.33%；錦藝集團控股（0565）開市報0.2元，升14.29%；易鑫集團（2858）開市報0.64元，升10.34%；珩灣科技（1523）開市報2.53元，升9.52%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）開市報0.6元，升9.09%；大成生化科技（0809）開市報0.101元，升8.6%；彩客新能源（1986）開市報0.84元，升7.69%；寶勝國際（3813）開市報0.6元，升7.14%；卓航控股（1865）開市報0.047元，升6.82%。

下跌異動股，包括，亨泰（0197）開市報0.35元，跌14.63%；常茂生物（0954）見52周低0.465元，開市報0.465元，跌12.26%；國富創新（0290）開市報0.45元，跌10%；民富國際（8511）開市報0.028元，跌9.68%；中國光大綠色環保（1257）開市報0.76元，跌6.17%；百濟神州（6160）開市報99.9元，跌5.75%；眾安集團（0672）開市報0.103元，跌5.5%；京信通信（2342）見52周低0.57元，開市報0.57元，跌5%；夢東方（0593）開市報0.22元，跌4.76%；網易（9999）開市報169.5元，跌3.8%。

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