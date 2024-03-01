恒指今早低開120點或0.74%，報16390點，大市成交金額70億元；國指今早低開44點或0.78%，報5633點。恒生科技指數開市報3396點，跌1.02%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為6.46%，下跌為5.91%，無升跌為87.61%。