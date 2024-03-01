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內地2月製造業PMI跌至49.1 好過預期 連續5個月低於50

國統局公布，內地製造業採購經理指數(PMI)由1月的49.2，跌至2月的49.1，好過預期的49.0，是去12月後低，同時亦是連續第5個月低於50。新訂單指數為49.0%，與上月持平。

2月非製造業商務活動指數從上月的50.7上升至51.4，好過預期的50.7，是去年9月後高；2月綜合產出指數與上月持平於50.9。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，受春節假期因素影響，2月份製造業採購經理指數略有回落，非製造業商務活動指數擴張加速，經濟整體延續擴張態勢。

全文如下：

一、製造業採購經理指數略有回落

2月份，由於春節假日因素影響，製造業處於傳統生產淡季，加之疫情防控平穩轉段後企業員工假期返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度整體下降，製造業PMI比上月略降0.1個百分點。

（一）產需指數一降一平。生產指數為49.8%，較上月下降1.5個百分點，企業生產活動放緩；新訂單指數為49.0%，與上月持平。從業界來看，食品及酒飲料精製茶、醫藥、有色金屬冶煉及壓延加工、電氣機械器材等行業兩個指數均連續兩個月位於臨界點以上；化學纖維及橡膠塑膠製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均位於臨界點以下。

（二）大型企業PMI繼續高於臨界點。大型企業PMI為50.4%，與上月持平，繼續位於擴張區間，其中生產指數和新訂單指數連續10個月維持在臨界點以上；中型企業PMI為49.1%，比上月上升0.2個百分點；小型企業受春節假日影響更為明顯，本月PMI為46.4%，較上月下降0.8個百分點，生產經營活動放緩。

（三）高技術製造業維持擴張。高技術製造業PMI為50.8%，較上月下降0.3個百分點，連續4個月維持在擴張區間，產業延續成長態勢；裝備製造業、消費品產業PMI分別為49.5%及50.0%，較上月下降0.6和0.1個百分點，景氣水準有所回落；高耗能產業PMI為47.9%，較上月上升0.3個百分點，景氣水準低點回升。

（四）企業預期穩定。生產經營活動預期指數為54.2%，較上月上升0.2個百分點，顯示企業對春節後市場發展信心增強。從業界來看，木材加工及家具、汽車、鐵路船舶航空航太設備、電氣機械器材等產業生產經營活動預期指數均位於58.0%以上較高景氣區間，企業對產業發展信心較強。

二、非製造業商務活動指數擴張加快

2月份，非製造業商務活動指數為51.4%，較上月上升0.7個百分點，非製造業擴張步伐持續加快。

（一）服務業景氣回升。服務業商務活動指數為51.0%，較上月上升0.9個百分點，服務業擴張力道增強。從業界來看，受春節假日等因素帶動，與節慶旅遊及消費密切相關的行業生產經營較為活躍，其中零售、鐵路運輸、道路運輸、餐飲、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數位於53.0%以上；航空運輸、貨幣金融服務、文化體育娛樂等產業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間，業務總量成長較快。同時，房地產、居民服務等行業商務活動指數持續低於臨界點，景氣水準較低。從市場預期來看，業務活動預期指數為58.1%，較上月下降1.2個百分點，持續位於較高景氣區間，顯示多數服務業企業對近期市場發展持續看好。

（二）建築業持續保持擴張。受春節假期及低溫雨雪天氣等因素影響，建築業商務活動指數為53.5%，較上月下降0.4個百分點，仍位於擴張區間，建築業整體延續成長態勢。從市場預期來看，業務活動預期指數為55.7%，繼續位於較高景氣區間，顯示建築業企業對未來產業發展保持樂觀。

三、綜合PMI產出指數穩定擴張

2月份，綜合PMI產出指數為50.9%，與上月持平，顯示我國企業生產經營活動整體持續擴張。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為49.8%及51.4%。

 

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