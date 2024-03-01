財經事務及庫務局局長許正宇表示，自去年12月公布新計劃詳情以來，政府為金融中介機構、家族辦公室服務提供者網絡成員和國際商會等舉辦了多場簡報會，吸引來自世界各地，包括中東及東南亞等地的高資產淨值人士對新計劃的興趣。政府及早啟動新計劃，體現了增強香港資產及財富管理、金融服務及相關專業界別發展的勢頭，並致力推動香港高質量發展的決心。

獲批申請人可攜同其受養人（包括其配偶及其18歲以下未婚及受養的子女）來港，一般可獲准在港逗留兩年，期滿後可申請延長逗留期限三年，其後可在每個三年期屆滿時再申請延長逗留期限三年。他們如在港連續通常居住不少於七年，可依法申請成為香港永久性居民。

投資推廣署署長劉凱旋表示，新計劃將鞏固香港作為人才和資本樞紐的領導地位，提升香港作為國際金融中心的優勢。政府繼續推出措施以加強香港作為資產及財富管理樞紐的競爭力，新計劃的吸引力將持續提升。

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