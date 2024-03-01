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美駐港總領事：香港正轉向中國式網絡審查 美企轉用即棄電子設備

彭博社報道，美國駐香港總領事梅儒瑞(Gregory May)在2022年上任以來的首次受訪中警告，連接問題和數據安全問題使一些美國公司在訪問香港時使用「拋棄式(burner)」電話和手提電腦。

他表示，香港開始走上試圖刪除互聯網某些內容並屏蔽某些網站的下坡路。一旦開始網路審查，這就有點滑坡效應，不知何時結束。

報道指，香港的網路服務供應商阻止了對少數網站的訪問，其中包括位於英國的人權組織「香港監察」的網站。官員以國家安全為由為此類行動辯護。人們擔憂，香港可能如法泡製內地的嚴格控制。

梅儒瑞還說，釋放黎智英和其他因政治言論而面臨牢獄之災的人，在改善香港形象的作用上，比所有金融峰會和推廣香港旅遊的總和還大。

梅儒瑞在談到香港對自由的限制時表示，「我們當然希望與香港建立更好的關係。我們只需要香港停止下滑」，「雖然我們希望經濟關係繼續良好，但坦率地說，在政治領域有更多首要的任務」。

梅儒瑞又指，「在國安法後，香港最不需要的就是更多、非常廣泛的新違法事項」。他拒絕透露如果香港通過23條後，美國政府會做什麼。梅儒瑞補充指，美國政府「主動決定不參與」磋商，這應該由香港民眾提供回饋。

梅儒瑞表示，相信香港這個前英國殖民地仍保留著重要的商業優勢。他表示，如果官員遵守 1984年香港移交協議，香港與美國的關係可能​​會得到改善，該協議承諾香港將在50年內從北京獲得高度自治。

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