王冬勝建議，應加強頂層設計並加大政府資金和相關政策對科技創新和轉型的支持，在中央層面成立跨部門專家小組，統籌研究並提出國家科技發展的戰略規劃，推動科技與金融聯動發展。

同時，通過各種措施加大政府對科技的投入及研發活動的支持，例如提高研發經費水平，另一方面通過提高研發費用稅收扣除額激勵企業加大科技投入。此外，政府還應推出政策引導更多民間資本、海外資金為科技創新和轉型提供金融支持。

加強金融機構與科技企業合作方面，王建議引導金融機構依據科技企業在不同發展階段的實際需求，運用創業投資、私募股權投資、股權、債權以及保險等各種金融手段,為科技型企業提供全鏈條、全生命周期的金融服務。不同監管機構也應為金融機構不同產品和服務的推出提供政策的支持和監管容忍度。

至於跨學科人才培養，王冬勝指出，金融機構對既懂金融又懂科技的覆合型人才需求巨大，建議大專院校依據市場需求調整學科設置，加快跨學科、覆合型人才的培養和人才儲備；另一方面，制訂配套措施包括個人所得稅優惠政策，幫助金融機構延攬國際人才，以提升服務科技創新和轉型的能力和水平。

此外，關於促進粵港澳大灣區分布式光伏發展，匯豐銀行與世界資源研究所對大灣區分布式光伏發展合作進行的調研結果顯示，分布式光伏在大灣區雖發展潛力巨大，但在投融資方面仍面臨諸多挑戰。通過加強政府統籌規劃、創新商業模式和推出創新綠色金融產品等措施，可加快推動分布式光伏在大灣區的發展。

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