以首2個月比較，今年首2月現樓按揭宗數錄得7,704宗，按年跌3,958宗或33.9%，創自2001年有紀錄的首2月新低；今年首2月樓花按揭宗數則為263宗，對比去年同期下跌23宗或8%，創近12年的首2月新低。

現樓銀行市佔率方面，中銀香港（2388）連續7個月排名第一，市佔率為31.5%，匯豐銀行以市佔率達16.1%排名第二；恒生銀行（0011）以市佔率13.3%排名第三；工銀亞洲以市佔率12.8%排名第四；東亞銀行（0023）以市佔率5.3%排名第五。

樓花銀行市佔率方面，匯豐銀行重回冠軍寶座，以市佔25.9%排名第一；中銀香港下跌一級，以市佔率25.3%排名第二；恒生銀行以市佔率10.2%排名第三；東亞銀行以市佔率達2.4%排名第四；星展銀行(香港)、工銀亞洲及交通銀行以市佔率達1.2%排名第五（表二）。

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