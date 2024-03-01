同時又推出「保證最抵」全城購物優惠及活動，於3月1日至31日期間，會員於平台購物後24小時內，若發現相同產品於另一香港商店以更低公開價格出售，即可向友和YOHO申請高達1000元的價格差額補償。

友和YOHO聯合創辦人兼首席營運官徐嘉穎表示，「受複雜多變的外圍政經形勢影響，香港經濟仍面臨著不容低估的挑戰，友和YOHO深明消費者對高性價比產品的強烈需求。適逢友和YOHO 11周年感恩節，我們誠意推出大量優惠及禮遇回饋顧客。同時，作為一間持續以科技提升購物體驗的電商，我們相信AI技術會改變未來的零售生態，所以我們積極與世界頂尖AI公司 研究發展AI技術應用及融合，我們十分興奮於2月28日推出YOHO AI Assistant Beta 版，作為友和YOHO AI 電商藍圖的重要里程碑。展望未來，友和YOHO將進一步加強我們的市場策略，積極採用創新思維及科技路徑，提供卓越的智能購物體驗，希望由香港本土電商進一步拓展到國際市場」。