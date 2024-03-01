恒指今早低開120點，高位升140點，低位跌190點，高低波幅331點，見3日最大波幅。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為33.16%，下跌為31.83%，無升跌為35%。

恒指收市升78點或0.47%，報16589點，大市成交金額1218億元，較上日減少6.54%，是2月28日1070.17億元成交後最少；國指升50點或0.9%，報5728點。恒生科技指數收報3488點，升1.66%。

藍籌股成交金額655.5億元，佔大市成交53.81%；科指成份股成交金額404.83億元，佔大市成交33.23%；國指成份股成交金額533.96億元，佔大市成交43.83%。

24隻雙櫃台股，總成交0.59億元人民幣，相當於約0.64億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.57%，至88.23億元，佔大市成交7.24%。牛熊證成交金額40.04億元，減少4.98%；窩輪成交金額48.19億元，增加11.95%。

匯控（0005）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、港交所（0388）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌33隻升，43隻下跌，6隻無升跌。美團（3690）升10.78%，收報88.4元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌6.79%，收報9.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報88.4元，升10.78%；跌幅最大的是網易（9999）收報172.8元，跌1.93%。

恒指升穿10天線(16543.83點)，20天線(16202.77點)升穿50天線(16177.2點)。科指10天線(3392.11點)失而復得。

北水南下合計淨流入33.34億元，較上日增加143.72%，淨流入金額是2024年2月23日64.44億元後最多。北水連續第12日流入，累計流入361.76億元，對上一次連續12日淨流入是2023年9月6日。南水北上合計淨流出53.33億元人民幣，終止連續3日流入。

焦點股

美團（3690）曾升最多11.15%，是2022年11月29日後最大升幅，當日升幅為11.91%。高見88.7元，是2023年12月4日88.9元後最高。收市報88.4元，是2023年11月30日後收市新高，當日報90.6元。收報88.4元，升10.78%。連升2日，累計升10.05元，對上一次連升2日是2月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月22日。

新世界發展（0017）曾跌最多7.29%，是2023年11月27日後最大跌幅，當日跌幅為8.04%。低見9.15元，是2月15日9.06元後最低。收市報9.2元，是2003年6月9日後收市新低，當日報8.942元。收報9.2元，跌6.79%。連跌2日，累計跌0.88元，對上一次連跌2日是2月26日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月26日。

三大指數即日表現

恒指曾升最多0.85%，高見16651.67點，收市報16589.44點，是2月27日後收市新高，當日報16790.8點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月21日。

科指曾升最多1.89%，是2月27日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見3496.17點，是2月28日3547.16點後最高。收市報3488.13點，是2月27日後收市新高，當日報3503.17點。連升2日，累計升61.52點，對上一次連升2日是2月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月22日。

國指曾升最多1.26%，是2月27日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見5749.21點，是2月28日5827.01點後最高。今日收市報5728.84點，是2月27日後收市新高，當日報5806.9點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月21日。

一周表現

恒指本周累跌0.82%或136點，跌幅是2月2日後最大，當時收市跌幅為2.62%；本周表現最佳的是理想汽車（2015），累升28.83%，其次為信義光能（0968）及中芯國際（0981），分別升20.64%及13.75%。而表現最差的是龍湖（0960），累跌9.03%，其次為百度 （9888）及潤地（1109），分別跌7.92%及7.92%。

國指本周累跌0.63%或36點，跌幅是2月2日後最大，當時收市跌幅為2.64%；本周表現最佳的是理想汽車（2015），累升28.83%，其次為信義光能（0968）及中芯國際（0981），分別升20.64%及13.75%。而表現最差的是龍湖集團（0960），累跌9.03%，其次為百度（9888）及華潤置地（1109），分別跌7.92%及7.92%。

科指本周累升2.6%或88點，升幅是2月16日後最大，當時收市升幅為6.89%；科指連升4周，對上一次連升4周，是2023年1月20日；本周表現最佳的是理想（2015），累升28.83%，其次為中芯國際（0981）及小鵬（9868），分別升13.75%及10.06%。而表現最差的是百度（9888），累跌7.92%，其次為眾安在綫（6060）及平安好醫生（1833），分別跌6.35%及5.21%。

指數換馬

國指新增聯通（0762）收報5.82元，升6.99%。剔出中升（0881）收報14.38元，升0.14%。

科指新增同程（0780）收報19.58元，跌0.91%。剔出萬國數據（9698）收報6.63元，跌0.3%。

午後消息股表現

友和（2347）推私人AI購物助理及「保證最抵」購物優惠活動。收報0.69元，升4.55%。

澳門2月博彩收入增79%遜預期 首兩月回復至2019年的75%。濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）收報5.05元，跌1.56%。美高梅中國（2282）收報12.16元，跌3.95%。澳博（0880）收報2.37元，跌0.84%。永利澳門（1128）收報6.55元，跌0.91%。銀河娛樂（0027）收報42元，跌1.75%。金沙中國（1928）收報22.05元，跌1.12%。

新世界（0017）40億售D‧PARK商場及停車場予華懋集團。收報9.2元，跌6.79%。

工行（1398）壉報已審批近百個房地產融資項目 涉資400億元人幣。收報4.05元，升0.25%。

港交所（0388）行政總裁陳翊庭今履新 稱對中國機遇感興奮。收報240元，跌1.15%。

比亞迪（1211）據報年底前就墨西哥工廠選址作決定。收報194.7元，升0.72%。

理想汽車（2015）上月交付2萬輛增22% 目標3月回復交付5萬輛水平。收報179.2元，升1.07%。

今早及隔晚消息股表現

京東（9618）雲服務減價 針對特定服務商「再低10%！」。收報90.55元，升1.68%。

易居（2048）終止供股。創上市新低，見0.15元，收報0.173元，升5.49%。

百勝中國（9987）全年多賺87% 息0.16美元 擬回購12.5億美元。收報343元，升0.29%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，博雅互動（0434）創52周高，見1.09元，收報0.99元，跌2.94%。卡賓（2030）收報0.91元，跌3.19%。

十月稻田（9676）盈警料去年經調整盈利跌至少45%。收報24.2元，無升跌。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞全年虧損減七成至2.78億美元，就氹仔新濠鋒減值2.08億美元。收報5.05元，跌1.56%。

香港寬頻（1310）：黎汝傑辭任CEO職位，楊主光接任。收報3.03元，跌6.19%。

匯豐料銀娛（0027）增投資維持市佔率，美銀預期該股今年非博彩投資30億。收報42元，跌1.75%。

港交所（0388）：投資虧損涉虛擬銀行股權及中國公司的投資。收報240元，跌1.15%。

信義玻璃（0868）料今年債務再減，全年資本開支約25億。收報8.04元，升0.5%。

新世界（0017）中期轉蝕，持續經營業務盈利5億倒退近13%，削派息，收入遠遜預期，無供股計劃。新世界今年將回購並承諾2024財年不供股，料全面撤辣樓市交投升四至五成。收報9.2元，跌6.79%。

金沙（1928）鄭君略：新年訪客及消費超疫情前，非博彩大升。收報22.05元，跌1.12%。

玖龍紙業（2689）委任張茵外甥女張連茹為執董。收報3.49元，跌3.86%。

九毛九（9922）委任何成效為新行政總裁。收報5.49元，升0.92%。

太平洋航運（2343）去年少賺八成至1.1億美元，派息率維持七成。收報2.38元，升3.93%。

網易（9999）上季經調整純利74億人幣遜預期，美股盤前跌6%。收報172.8元，跌1.93%。

雲音樂（9899）去年轉賺7.3億人幣，不派息。收報90.45元，升2.55%。

破頂股表現

破頂股包括，上美股份（2145）創上市新高，見42.25元，收報40.65元，升1.12%；今海國際（2225）創上市新高，見4.15元，收報3.69元，升0.54%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見5.25元，收報5.2元，升4.42%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見1.4元，收報1.33元，升1.53%；力天影業（9958）創上市新高，見4.28元，收報4.05元，升8%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見344.7元，收報344.7元，升1.38%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見73元，收報73元，升1.78%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8728元，收報8728元，升0.04%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1164.5元，收報1164.5元，升0.74%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1104.5元，收報1104.5元，升0.05%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見12.27元，收報12.27元，升0.99%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.94元，收報36.94元，升1.48%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見870.65元，收報870.65元，升0.05%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見21.26元，收報21.26元，升2.61%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.9元，收報1044.55元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.36元，收報20.36元，升1.85%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1115.45元，收報1115.45元，升0.05%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.71元，收報4.71元，升1.25%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見44.04元，收報44.04元，升1.38%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.035元，收報5.035元，升1.64%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見110.35元，收報110.35元，升0.05%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.92元，收報87.14元，跌0.23%；優必選（9880）創上市新高，見105.5元，收報100.3元，升2.66%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見85.34元，收報85.34元，升2.01%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升5.26%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；新東方（9901）創52周高，見76元，收報75.05元，升1.08%；新秀麗（1910）創52周高，見28.45元，收報28.2元，升3.11%；ASMPT（0522）創52周高，見98.8元，收報97.8元，升1.93%；香港生力啤（0236）創52周高，見0.96元，收報0.91元，跌5.21%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.14元，收報3.12元，升2.63%；美建集團（0335）創52周高，見0.7元，收報0.7元，無升跌；博雅互動（0434）創52周高，見1.09元，收報0.99元，跌2.94%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.18元，收報1.17元，升0.86%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，百仕達控股（1168）低見0.076元，收報0.078元，跌1.27%；廣匯寶信（1293）低見0.16元，收報0.165元，跌2.94%；廣州農商銀行（1551）低見1.5元，收報1.5元，跌1.96%；辰林教育（1593）低見1.57元，收報1.61元，無升跌；陽光油砂（2012）低見0.34元，收報0.385元，跌3.75%；易居企業控股（2048）低見0.15元，收報0.173元，升5.49%；麥迪衛康（2159）低見0.375元，收報0.405元，跌3.57%；小黃鴨德盈（2250）低見1.19元，收報1.2元，跌3.23%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見11.54元，收報11.68元，跌8.46%；澳亞集團（2425）低見1.22元，收報1.24元，跌3.13%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，1957 & Co.（8495）低見0.189元，收報0.189元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌；粵海置地（0124）低見0.41元，收報0.425元，跌1.16%；萬邦投資（0158）低見90.4元，收報90.4元，跌0.44%；廖創興企業（0194）低見4.87元，收報4.87元，跌2.21%；德祥地產（0199）低見0.48元，收報0.5元，跌9.09%；中國誠通發展集團（0217）低見0.068元，收報0.074元，跌12.94%；博富臨置業（0225）低見5.78元，收報5.78元，跌0.34%；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，匯財金融投資（8018）收報0.132元，升62.96%；宏海控股集團（8020）收報0.055元，升37.5%；西證國際證券（0812）收報0.03元，升36.36%；佳民集團（8519）創52周高，見0.23元，收報0.23元，升34.5%；米技國際控股（1715）收報0.031元，升29.17%；融科控股（2323）收報0.018元，升28.57%；中華銀科技（0515）創52周高，見0.2元，收報0.173元，升27.21%；慕尚集團控股（1817）收報1.3元，升26.21%；泛亞環保（0556）收報0.375元，升25%。

下跌異動股，包括，國茂控股（8428）收報0.72元，跌50.68%；中旭未來（9890）收報29.5元，跌45.37%；明發（0846）收報0.255元，跌26.09%；國富創新（0290）收報0.37元，跌26%；天彩控股（3882）收報0.84元，跌25%；常茂生物（0954）見52周低0.39元，收報0.405元，跌23.58%；科笛－Ｂ（2487）收報8元，跌21.57%；ISP GLOBAL（8487）收報0.195元，跌18.75%；吉星新能源（3395）收報0.232元，跌18.6%；藍港互動（8267）收報0.58元，跌18.31%。

其他報道

ZA Bank伙戶戶送推優惠 用ZA Card消費可抽100萬現金

中小企融資擔保累批逾2720億元貸款 涉逾6萬間企業

匯豐降新世界發展目標價4% 維持「減持」評級

去年第四季港人收入中位數20000元 按年增4.7%

滬深兩市成交續破萬億 深成指一周升逾4%

友和推私人AI購物助理及「保證最抵」購物優惠活動

今年首兩個月現樓按揭宗數創13年低 匯豐上月重奪樓花按揭冠軍寶座

王冬勝政協提案：加強金融機構與科技企業合作 注重跨學科人才培

【有片：埋身擊】內銀股趁低吸納

澳門2月博彩收入增79%遜預期 首兩月回復至2019年的75%

新世界40億售D‧PARK商場及停車場予華懋集團

工行壉報已審批近百個房地產融資項目 涉資400億元人幣

美駐港總領事：香港正轉向中國式網絡審查 美企轉用即棄電子設備

半日沽空金額增76% 盈富沽空增7.8倍

港交所行政總裁陳翊庭今履新 稱對中國機遇感興奮

比亞迪據報年底前就墨西哥工廠選址作決定

恒指半日升124點 升穿10天線 科指升1.5% 美團升8% 新世界跌6%

理想汽車上月交付2萬輛增22% 目標3月回復交付5萬輛水平