今年1月零售業總銷貨價值中網上銷售佔6.5%，其銷售價值的臨時估計為24億元，按年下跌20.9%。

統計處表示，需注意零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，節日前本地消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在2月10日，但上年則在1月22日，因此今年1月數字或會受某程度的影響。

單計今年1月，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升25.2%；其他未分類消費品上升7.4%；服裝升5.2%；藥物及化妝品升25.2%；汽車及汽車零件升23.7%；傢具及固定裝置升20.5%；書報、文具及禮品升27.8%；以及眼鏡店升0.7%。

跌幅方面，超級市場貨品的銷貨價值下跌9.3%；食品、酒類飲品及煙草下跌8.0%；電器及其他未分類耐用消費品下跌26.2%；百貨公司貨品下跌9.2%；燃料下跌14.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌8.2%；以及中藥下跌20.1%。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在1月按年繼續上升，但升幅有所放緩，部分是農曆新年的時間不同所致。因此，待取得二月份的零售數據後，合計兩個月的數據並與其他相關因素一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。展望未來，發言人指出訪港旅客人數隨接待能力進一步恢復和舉辦盛事活動而繼續上升，將對零售業務有利。住戶收入增加及政府提振消費氣氛的措施也應提供支持。政府會繼續留意相關情況。

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