電動汽車家庭充電解決方案供應商上海摯達科技發展來港申請上市，申萬宏源（香港）為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，按往績記錄期間家用電動汽車充電樁的銷量計，公司是全球最大的電動汽車家庭充電解決方案提供商。
財務方面，上海摯達科技發展自2021年起持續虧損。2023年首九個月本公司擁有人期内虧損2656萬元（人民幣·下同），按年收窄9.1%；同期收入為4.86億元，同比增加16.37%。過往記錄期間產生淨虧損的主要原因為毛利率波動受市場動態影響；銷售成本及經營開支增加；及2021年的重大財務成本。
此前有消息指上海摯達科技發展此次來港預計集資1.28億美元（約10億元）。
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