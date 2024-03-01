電動汽車家庭充電解決方案供應商上海摯達科技發展來港申請上市，申萬宏源（香港）為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，按往績記錄期間家用電動汽車充電樁的銷量計，公司是全球最大的電動汽車家庭充電解決方案提供商。