政府預期會在27/28財年恢復財政平衡，惠譽指情况符合該行的假設，政府不會尋求在短期內平衡預算，而是超越經濟周期於在中期開始重建財政緩衝。惠譽認為，香港龐大的財政儲備，仍然維持信用優勢的關鍵，至2023年底約為GDP的23%。因應新冠疫情，本港儲備從疫前佔GDP 41%的高位下降，惠譽預計由於赤字下降較溫和，儲備將在未來數年內繼續承受壓力。

政府綠色債券計劃和基礎設施債券計劃的債券發行將加快，惠譽預計政府債務將增加，至2028財年平均每年約1240億港元，以支持北都發展和其他基建項目。不過，惠譽指香港政府債務與GDP的佔比將低於許多AA評級的政府，該行估計截至上個財年年底比率略高於56%，不過本港大部分債務是用於外匯管理，以及創造政府資產。

對於本港經濟增長，惠譽認為傾向於下行，今年預計約為3%，與政府的2.5%-3.5%的預測相符。本港入境旅遊持續恢復的，預算案宣布11億港元支持各種大型活動和推廣文化旅遊，以及外部需求的逐漸穩定，將支持本港增長動力。不過即使預算案放寬地產措施，惠譽不預期在短期內地產市場會有強勁的反彈，高利率和緊縮的融資條件將繼續壓制市場情緒。

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