彩星玩具（0869）發盈喜，料截至去年底止全年，淨溢利將達約2.24億元，相對於2022年淨溢利1000萬元，大幅增長21倍。
該公司預期集團去年收入約為11.9億元，按年增1.2倍。
彩星表示，2023年表現較2022年為佳，主要受惠於「忍者龜：變異危機」動畫電影於2023年夏季全球上映，帶動公司的「忍者龜」玩具系列重新推出；及集團於截至去年底止年度的庫務投資中，上市證券錄得未變現及已變現收益約港1800萬元及利息收入3600萬元，相對於2022年錄得未變現投資虧損為3000萬元及利息收入為1100萬元。
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