中證監問答亦指，港澳居民開通北向通投資戶口，,可以直接登錄內地證券公司網頁、手機應用程式開立北向通投資戶口。據人行規定，內地客戶經銀行開立南向通戶口，未有提及可網上開戶，內地銀行可代理港澳銀行進行南向通開戶見證服務，銀行北向通則有提及內地銀行可在營業場所或通過線上渠道，與港澳投資者簽訂北向通業務協議。

證券公司業務辦理流程方面，中證監指內地券商可自主選擇一家港澳券商作為合作券商，試點初期，內地券商僅可選擇一家港澳券商合作，後續擬允許與多家港澳券商合作。雙方需搭建系統以滿足理財通資金和額度監管管理要求，並完成系統測試或評估。按屬地監管原則，擬開辦跨境理財通的內地券商和港澳券商須分別到當地金融監管部門進行報備。證監會將會同人民銀行、金融監管局共同審核，若報備資料完整，不再需要補充或修改的，將通過廣東人行、深圳人行官網公布試點證券公司名單。