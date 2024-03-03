據澎湃報道，3月2日上午，上海2024迎春消費季暨上海汽車、綠色智能家電消費嘉年華在東方明珠室外廣場拉開帷幕。是次「迎春消費季」將持續至4月底。上海市商務委發布新一輪燃油車以舊換新補貼政策和新能源汽車置換政策。個人消費者報廢或者轉讓（不含變更登記）本人名下在上海市注冊登記的非營業性小客車，並且在上海市市場監督管理部門登記的汽車銷售機構購買純電動小客車新車，注冊使用性質為非營運的，可申請一次性10000元人民幣購車補貼。
此次活動在東方明珠廣場開展為期兩天的車輛展示展銷。上汽集團（600104.SH）、特斯拉（TSLA.US）、蔚來（NIO.US）、比亞迪（1211）、奔馳、寶馬、奧迪等品牌展示一批最新上市的豪華品牌車輛和新能源車型。消費者在現場訂車能夠享受各項專項優惠福利，銷售門店同步推出各項優惠促銷活動，營造全市汽車促消費氛圍。
同時，上海市新一輪綠色智能家電消費補貼政策，由今年3月30日至12月31日，將對6大類一級能效家電產品進行補貼，包括空調、雪櫃、洗衣機、電視機、抽油煙機、爐具、熱水器、洗碗機、電腦、打印機、空氣淨化器、電飯煲、微波爐、電磁爐、電風扇、淨水機等。消費者按照成交價格的一成享受一次立減補貼，補貼金額不超過1000元人民幣。