此次活動在東方明珠廣場開展為期兩天的車輛展示展銷。上汽集團（600104.SH）、特斯拉（TSLA.US）、蔚來（NIO.US）、比亞迪（1211）、奔馳、寶馬、奧迪等品牌展示一批最新上市的豪華品牌車輛和新能源車型。消費者在現場訂車能夠享受各項專項優惠福利，銷售門店同步推出各項優惠促銷活動，營造全市汽車促消費氛圍。

同時，上海市新一輪綠色智能家電消費補貼政策，由今年3月30日至12月31日，將對6大類一級能效家電產品進行補貼，包括空調、雪櫃、洗衣機、電視機、抽油煙機、爐具、熱水器、洗碗機、電腦、打印機、空氣淨化器、電飯煲、微波爐、電磁爐、電風扇、淨水機等。消費者按照成交價格的一成享受一次立減補貼，補貼金額不超過1000元人民幣。