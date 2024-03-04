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港股ADR跌11點 夜期低水3點 日經225升穿40000點創紀錄新高

美股向上，港股ADR跌11點或0.07%，報16577點，即月恒指夜期升36點，報16586點，夜期低水3點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.46%，折合報276.13元；阿里巴巴（9988）跌0.03%，折合報73.3元；美團（3690）升0.83%，折合報89.13元；匯控（0005）跌0.27%，折合報61.04元；建行（0939）升0.35%，折合報4.9元。

道期現跌0.113%；標期現跌0.1%；納期現跌0.01%。日本東證指數現跌0.03%；韓國KOSPI指數現升1.31%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.27%。日經225指數升0.65%，升穿40000點，高見40258.41點，創紀錄新高。

VIX指數隔晚跌2.16%或0.29點，報13.11點。

紐油現升0.02%或0.01美元，報79.99美元；布油現升0.11%或0.1美元，報83.65美元；金價現升0.03%或0.72美元，報2083.64美元；LME 銅期貨隔晚升0.11%或10美元，報8503.5美元。比特幣現升1.61%或1015.26美元，報63870.28美元；美國10年期債息現升0.23%或0.0097厘，報4.1895厘。

今日焦點股份可留意：

艾美疫苗（6660）發盈警，料虧損擴大至最多13億。

達勢股份（1405）發盈喜，虧損收窄不少於87%。

兩公司最快今日公布業績，包括，亞洲水泥（0743）、VISION，DEAL-Z（7827）

金隅（2009）建議分拆公募REITs到上交所掛牌。

恒大汽車（0708）：仍與紐頓研究會否進行擬議股份認購及債轉股交易。

新華保險（1336）旗下新華資產發聲明指有關公司與萬科的消息為不實信息。

中國恒大（3333）附屬恒大地產1個月新增欠款196億人幣。

中國金茂（0817）料去年盈轉虧67億人幣，控股股東計劃増持股份。

匯賢產託（87001）預期去年可供分派金額減少61%。

中證監開放內地客可網上辦理券商南向理財通戶口。

萬科企業（2202）申請分拆物流資產，組REIT深圳上市。

小鵬（9868）2月銷量跌24%至4545輛，X9按月跌42%。

吉利汽車（0175）2月銷量升3%，受春節假期影響。

國泰航空（0293）宣布，國泰貨運站引B2B電子支付服務，目標成香港首個「無現金支付」航空貨運站。

蔚來（9866）2月交付量按年跌三成至8132輛，今年累計交付跌逾一成。

華潤置地（1109）委任陳偉為執董。

比亞迪（1211）2月銷量跌37%，首兩個月累售降6%。

理想（2015）純電MEGA今上市，李想：往後旗下純電車皆配置5C超充電池。

北京首都機場（0694）預期去年虧損降至逾16億人幣。

阿里（9988）再現管理層變動，俞永福3月底卸任本地生活集團管理職務 。

摩比發展（0947）料去年度虧損收窄至逾8000萬人幣。

彩星玩具（0869）料去年淨溢利達2.2億，增21倍。

聯華超市（0980）盈警，料去年虧損擴大至最多8.5億人幣。

世茂集團（0813）或遭債權人德銀清盤呈請。

 

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