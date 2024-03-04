恒指今早高開40點或0.25%，報16629點，大市成交金額63億元；國指今早高開13點或0.24%，報5742點。恒生科技指數開市報3491點，升0.09%。非必需消費品、能源、信息技術股推動大市。上升股份比例為10.3%，下跌為3.48%，無升跌為86.2%。