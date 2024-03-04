恒指今早高開40點或0.25%，報16629點，大市成交金額63億元；國指今早高開13點或0.24%，報5742點。恒生科技指數開市報3491點，升0.09%。非必需消費品、能源、信息技術股推動大市。上升股份比例為10.3%，下跌為3.48%，無升跌為86.2%。
美團（3690）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、理想汽車（2015）、工行（1398）拖累大市。
藍籌53隻升，14隻下跌，15隻無升跌。聯想（0992）升2.97%，報9.36元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.61%，報5.61元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，6隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報9.36元，升2.97%；跌幅最大的是理想（2015）開市報166.1元，跌7.31%。
恒指續高於10天線(16591.22點)，低於100天線(16719.54點)。科指續高於10天線(3415.93點)。
艾美疫苗（6660）發盈警，料虧損擴大至最多13億。開市報8.15元，升2.39%。
達勢股份（1405）發盈喜，虧損收窄不少於87%。開市報59.7元，升0.84%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞洲水泥（0743）無成交，報2.25元。
VISION DEAL-Z（7827）。無成交，報9.95元。
金隅（2009）建議分拆公募REITs到上交所掛牌。無成交，報0.64元。
恒大汽車（0708）：仍與紐頓研究會否進行擬議股份認購及債轉股交易。開市報0.35元，無升跌。
新華保險（1336）旗下新華資產發聲明指有關公司與萬科的消息為不實信息。開市報15.08元，跌1.57%。
中國恒大（3333）附屬恒大地產1個月新增欠款196億人幣。停牌。
中國金茂（0817）料去年盈轉虧67億人幣，控股股東計劃増持股份。開市報0.63元，跌3.08%。
匯賢產託（87001）預期去年可供分派金額減少61%。開市報0.83元，跌1.19%。
中證監開放內地客可網上辦理券商南向理財通戶口。
萬科企業（2202）申請分拆物流資產，組REIT深圳上市。開市報5.99元，跌0.66%。
小鵬（9868）2月銷量跌24%至4545輛，X9按月跌42%。開市報38.85元，無升跌。
吉利汽車（0175）2月銷量升3%，受春節假期影響。開市報8.72元，升0.93%。
國泰航空（0293）宣布，國泰貨運站引B2B電子支付服務，目標成香港首個「無現金支付」航空貨運站。開市報8.48元，升0.47%。
蔚來（9866）2月交付量按年跌三成至8132輛，今年累計交付跌逾一成。開市報45.4元，跌2.37%。
華潤置地（1109）委任陳偉為執董。開市報23.8元，跌0.21%。
比亞迪（1211）2月銷量跌37%，首兩個月累售降6%。開市報196.9元，升1.13%。
理想（2015）純電MEGA今上市，李想：往後旗下純電車皆配置5C超充電池。開市報166.1元，跌7.31%。
北京首都機場（0694）預期去年虧損降至逾16億人幣。開市報2.5元，跌1.96%。
阿里（9988）再現管理層變動，俞永福3月底卸任本地生活集團管理職務 。開市報73.3元，升0.34%。
摩比發展（0947）料去年度虧損收窄至逾8000萬人幣。無成交，報0.17元。
彩星玩具（0869）料去年淨溢利達2.2億，增21倍。開市報0.85元，升7.59%。
聯華超市（0980）盈警，料去年虧損擴大至最多8.5億人幣。無成交，報0.255元。
世茂集團（0813）或遭債權人德銀清盤呈請。開市報0.59元，升13.46%。
破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見6.06元，開市報6.06元，升2.71%；上美股份（2145）創上市新高，見43.2元，開市報43.2元，升6.27%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，無升跌；中糧包裝（0906）創52周高，見7.05元，開市報7.05元，升0.43%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見8.01元，開市報7.995元，升0.76%。
異動股
上升異動股，包括，旭輝（0884）開市報0.385元，升14.93%；康利國際控股（6890）開市報0.365元，升14.06%；恒大物業（6666）開市報0.67元，升13.56%；世茂集團（0813）開市報0.59元，升13.46%；美瑞健康國際（2327）開市報0.164元，升13.1%；紫元元（8223）開市報2.39元，升11.68%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.211元，升8.21%；建德國際控股（0865）開市報0.027元，升8%。
下跌異動股，包括，立高控股（8472）開市報0.83元，跌14.43%；恆宇集團（2448）開市報0.036元，跌14.29%；信懇智能（1967）開市報0.275元，跌11.29%；美中嘉和（2453）開市報14.5元，跌11.26%；超大現代（0682）開市報0.034元，跌10.53%；博雅互動（0434）開市報0.9元，跌9.09%；理想汽車（2015）開市報166.1元，跌7.31%。
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