港元現報7.8277元升值3點子，曾貶值最多11點子，報7.8291元，亦曾升值最多9點子，報7.8271元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.27點子至3.80143%，是2月26日後最低；1星期HIBOR跌7.69點子至4.19012%，是1月29日後最低；2星期HIBOR跌7.62點子至4.28798%，是1月29日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至4.68458%；6個月期HIBOR升0.14點子至4.69%；12個月期HIBOR升0.16點子至4.76732%。

美元指數現報103.858貶值0.003點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4371%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9679%，終止單日收窄，利差是2024年2月28日後最闊，當日差距為-0.9695%。

對上一次終止單日收窄，是2024年2月22日，當日利差報-0.8849%。

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