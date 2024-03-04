新世界)曾跌最多4.89%，是2024年3月1日後最大跌幅，當日跌幅為7.29%。低見8.75元，是2003年6月6日8.706元後最低。現報8.76元，跌4.78%。連跌3日，累計跌1.32元，對上一次連跌3日是2月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月16日

。

美聯集團（1200）曾升最多25.84%，是2月28日後最大升幅，當日升幅為44.62%。高見1.12元，是2021年12月10日1.12元後最高。現報1.09元，升22.47%。連升4日，累計升0.44元，對上一次連升4日是2月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2024年2月22日。

其他本地地產股方面，新鴻基地產（0016）現報80.45元，升1.26%；長實集團（1113）現報36.8元，升3.23%；恒地（0012）現報22.6元，升0.89%；信和置業（0083）現報8.73元，升1.28%；華置（0127）現報1.14元，升1.79%；嘉華國際（0173）現報2.08元，升0.48%。

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