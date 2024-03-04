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恒指半日跌10點 跌穿10天線 科指跌0.4% 北水第13日流入

市場聚焦本周開幕的中國兩會，關注GDP成長目標、赤字率等關鍵指標，並期盼政府釋放更多政策刺激信號，A股港股低開，半日變動不大，不過，恒指跌穿10天線(16586.16點)，而北水則暫第13日流入。

恒指今早高開40點，高位升56點，低位跌115點，高低波幅172點。金融、非必需消費品、通訊服務、地產股推低大市。上升股份比例為22.25%，下跌為29.31%，無升跌為48.43%。

恒指半日跌10點或0.06%，報16578點，大市成交金額610億元；國指跌18點或0.32%，報5710點。恒生科技指數收報3473點，跌0.42%。

藍籌股成交金額312.43億元，佔大市成交51.21%；科指成份股成交金額180.98億元，佔大市成交29.66%；國指成份股成交金額257.81億元，佔大市成交42.26%。

24隻雙櫃台股，總成交0.19億元人民幣，相當於約0.2億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.59%，至67.42億元，佔大市成交11.04%。牛熊證成交金額32.29億元，減少19.36%；窩輪成交金額35.12億元，減少27.1%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。美團（3690）、中移動（0941）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌41隻升，41隻下跌，0隻無升跌。藥明生物（2269）升11.44%，收報20.95元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌5.24%，收報22.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.81元，升7.92%；跌幅最大的是理想（2015）收報156.1元，跌12.89%。

恒指跌穿10天線(16586.16點)。科指續高於10天線(3414.13點)。

北水南下合計淨流入25.75億元，較上日減少22.75%，連續第13日流入，累計流入387.52億元，對上一次連續13日淨流入是2023年9月7日。南水北上合計淨流出36.24億元人民幣，較上日減少32.05%，連續第2日流出，累計流出89.57億元。

撤辣後周末成交火熱 本地地產普遍向上 新世界（0017）逆市創21年低。見52周低8.7元，收報8.83元，跌4.02%。

其他本地地產股方面，新鴻基地產（0016）收報80.4元，升1.2%。長實集團（1113）收報36.9元，升3.51%。恒地（0012）收報22.55元，升0.67%。信和置業（0083）收報8.7元，升0.93%。華置（0127）收報1.14元，升1.79%。嘉華國際（0173）收報2.09元，升0.97%。

代理股美聯集團（1200）創52周高，見1.12元，收報1.07元，升20.22%。

旭輝（0884）、世茂（0813）納入北水名單 曾升43%及28% 後升幅大縮水。收報0.38元，升13.43%。

艾美疫苗（6660）發盈警，料虧損擴大至最多13億。收報7.75元，跌2.64%。

達勢股份（1405）發盈喜，虧損收窄不少於87%。收報60.7元，升2.53%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞洲水泥（0743）收報2.26元，升0.44%。VISION DEAL-Z（7827）。收報9.95元，無升跌。

金隅（2009）建議分拆公募REITs到上交所掛牌。收報0.64元，無升跌。

恒大汽車（0708）：仍與紐頓研究會否進行擬議股份認購及債轉股交易。收報0.37元，升5.71%。

新華保險（1336）旗下新華資產發聲明指有關公司與萬科的消息為不實信息。收報14.76元，跌3.66%。

中國恒大（3333）附屬恒大地產1個月新增欠款196億人幣。停牌。

中國金茂（0817）料去年盈轉虧67億人幣，控股股東計劃増持股份。收報0.62元，跌4.62%。

匯賢產託（87001）預期去年可供分派金額減少61%。收報0.78元，跌7.14%。

萬科企業（2202）申請分拆物流資產，組REIT深圳上市。收報5.65元，跌6.3%。

小鵬（9868）2月銷量跌24%至4545輛，X9按月跌42%。收報37.1元，跌4.5%。

吉利汽車（0175）2月銷量升3%，受春節假期影響。收報8.54元，跌1.16%。

國泰航空（0293）宣布，國泰貨運站引B2B電子支付服務，目標成香港首個「無現金支付」航空貨運站。收報8.42元，跌0.24%。

蔚來（9866）2月交付量按年跌三成至8132輛，今年累計交付跌逾一成。收報44.15元，跌5.05%。

華潤置地（1109）委任陳偉為執董。收報22.6元，跌5.24%。

比亞迪（1211）2月銷量跌37%，首兩個月累售降6%。收報191.3元，跌1.75%。

理想（2015）純電MEGA今上市，李想：往後旗下純電車皆配置5C超充電池。收報156.1元，跌12.89%。

北京首都機場（0694）預期去年虧損降至逾16億人幣。收報2.42元，跌5.1%。

阿里（9988）再現管理層變動，俞永福3月底卸任本地生活集團管理職務 。收報72.25元，跌1.1%。

摩比發展（0947）料去年度虧損收窄至逾8000萬人幣。收報0.17元，無升跌。

彩星玩具（0869）料去年淨溢利達2.2億，增21倍。收報0.82元，升3.8%。

聯華超市（0980）盈警，料去年虧損擴大至最多8.5億人幣。收報0.24元，跌5.88%。

世茂集團（0813）或遭債權人德銀清盤呈請。收報0.56元，升7.69%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見26元，收報25.6元，升3.43%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.16元，收報5.95元，升0.85%；上美股份（2145）創上市新高，見47.55元，收報46.55元，升14.51%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見5.51元，收報5.44元，升4.62%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見1.6元，收報1.34元，升0.75%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見349.1元，收報349元，升1.25%；安碩印度（2836）創上市新高，見39.62元，收報39.54元，升0.41%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1105元，收報1104.55元，升0%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見25.54元，收報25.26元，升2.6%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1068.1元，收報1068.1元，升0.08%；華夏納指（3086）創上市新高，見37.36元，收報37.28元，升0.92%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見870.7元，收報870.7元，升0.01%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見22.06元，收報22元，升3.48%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.42元，收報20.34元，跌0.1%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.73元，收報3.73元，升1.8%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見136.5元，收報115.1元，升10.99%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見88元，收報86.5元，跌0.73%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見85.92元，收報85.54元，升0.23%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，收報0.385元，跌3.75%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.14元，收報3.03元，升14.34%；思考樂教育（1769）創52周高，見5.2元，收報5.05元，升6.99%；新秀麗（1910）創52周高，見29.7元，收報29.6元，升4.96%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見30元，收報30元，升0.33%；福耀玻璃（3606）創52周高，見40.45元，收報40.1元，升1.91%；兗煤（1171）創52周高，見19.58元，收報19.3元，升4.55%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.79元，收報6.79元，升9.69%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.15元，收報3.1元，跌0.64%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升0.85%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.385元，收報0.41元，跌5.75%；當代置業（1107）低見0.032元，收報0.037元，跌2.63%；碧桂園（2007）低見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；通天酒業（0389）低見0.52元，收報0.54元，跌1.82%；國美零售（0493）低見0.029元，收報0.032元，跌21.95%；加科思－Ｂ（1167）低見1.81元，收報2.09元，跌21.13%；廣匯寶信（1293）低見0.158元，收報0.158元，跌4.24%；浦江中國（1417）低見0.29元，收報0.31元，跌18.42%；富一國際控股（1470）低見0.037元，收報0.042元，升7.69%；合景泰富集團（1813）低見0.385元，收報0.41元，跌5.75%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見8.7元，收報8.83元，跌4.02%；恒安（1044）低見23.25元，收報23.35元，跌2.1%；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.71元，收報1.72元，跌2.82%；中國農產品交易（0149）低見0.071元，收報0.071元，跌4.05%；廖創興企業（0194）低見4.82元，收報4.82元，跌1.03%；俄鋁（0486）低見2.31元，收報2.31元，跌2.53%；藍河控股（0498）低見0.21元，收報0.21元，跌4.98%；中國國航（0753）低見4.03元，收報4.06元，跌2.4%；長江生命科技（0775）低見0.465元，收報0.47元，跌2.08%；利亞零售（0831）低見0.63元，收報0.64元，跌1.54%。

異動股

上升異動股，包括，ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.365元，升30.36%；暢捷通（1588）收報3.89元，升23.49%；美聯集團（1200）創52周高，見1.12元，收報1.07元，升20.22%；藥明合聯（2268）收報22.4元，升20.04%；華星控股（8237）收報0.036元，升16.13%；中彩網通控股（8071）收報0.029元，升16%；C-LINK SQ（1463）收報1.53元，升15.91%；保集健康（1246）收報0.075元，升15.38%；HPC HOLDINGS（1742）收報0.053元，升15.22%；上美股份（2145）創上市新高，見47.55元，收報46.55元，升14.51%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.14元，收報3.03元，升14.34%。

下跌異動股，包括，飛天雲動（6610）創上市新低，見0.5元，收報0.52元，跌33.33%；基石藥業－Ｂ（2616）創上市新低，見0.97元，收報1.08元，跌27.03%；遠見控股（0862）收報0.028元，跌22.22%；國美零售（0493）創上市新低，見0.029元，收報0.032元，跌21.95%；加科思－Ｂ（1167）創上市新低，見1.81元，收報2.09元，跌21.13%；騰盛博藥－Ｂ（2137）創上市新低，見1.22元，收報1.37元，跌19.41%；恆宇集團（2448）創上市新低，見0.031元，收報0.034元，跌19.05%；浦江中國（1417）創上市新低，見0.29元，收報0.31元，跌18.42%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見1.45元，收報1.47元，跌18.33%；滄港鐵路（2169）收報1.25元，跌17.76%；協同通信（1613）收報0.42元，跌16%。

 

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