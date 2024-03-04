鍾睒睒表示，宗慶后一直是他尊敬的企業家，宗慶后與他亦師亦友，也互為競爭對手。前些時日得知宗慶后病重，立即托人請求探望，但彼時宗慶后已不便見客，遺憾未能成行。宗慶后逝世後，他亦有前往靈堂叩拜弔唁、敬獻花圈，並對宗慶后家人表示慰問。

他又澄清，於1988年2月正式辭去記者工作並下海經商，在海南創業期間發現1990年前後海南房地產剛剛興起，但海南沒有窗簾布加工的能力，於是在海南成立了大成窗簾公司，將杭州生產的窗簾布運到海南銷售，並逐漸將窗簾業務發展到北京的王府井、燕莎百貨，「布匹生意才是我創業所得的第一桶金，而非網上傳言『第一筆創業收入來自於娃哈哈』」。

他又釐清時序，指1991年經前同事介紹才有幸去娃哈哈總部拜會宗慶后，其後宗慶后邀他一起去看其剛收購的罐頭廠，當時他看到專業的罐頭生產設備都閒置著，遂想起當時東南亞一些地區流行的八寶粥罐頭，並將想法告訴宗慶后。宗慶后很高興，並覺得他的這個建議有市場，後投入研發並研製，生產了大家非常熟知的「娃哈哈營養八寶粥」，又提議他在廣西、海南成立娃哈哈辦事處銷售娃哈哈兒童營養口服液，他欣然應允。但他從未在娃哈哈領薪、更談不上因沖貨（跨區/省銷售）被開除。

至於天然水與純淨水之爭，他指雙方互有訴訟，但最終宗慶后與他在當時杭州市主要領導的見證下握手言和。他對宗慶后的企業家精神的尊敬亦從沒有動搖過。

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