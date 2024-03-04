按2022年度鉀肥銷量計算，該公司在中國鉀肥公司中排名第三；按相同方式計算，公司於2022年在中國並無自有鉀礦資源的肥料公司（即非儲備型鉀肥公司）中排名第二。公司佔2022年中國鉀肥總銷量約7.1%。

財務方面，該公司自2021年起持續賺錢。2023年截至11月底的8個月公司擁有人期内溢利為1.57億元（人民幣，下同），按年減少33.8%；同期收入為22.8億元，按年減少16.3%。

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