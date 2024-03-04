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恒指收市升6點 成交續逾千億 南水流走兩個月最多 北水續流入

市場觀望兩會消息，A股反覆微升，兩市成交縮至逾8000億元，不過南水流走70.6億，是1月17日後最多，當日流出130.56億元。聯儲局主席鮑威爾本周三亦有發言，市場亦關注其於20日儲局會議前的觀點。恒指收市微升6點，成交續逾千億，北水第13日流入，新世界（0017）見21年即市及收市新低，連跌第3日。

恒指今早高開40點，高位升56點，低位跌115點，高低波幅172點。能源、衛生保健、實業股推動大市。上升股份比例為25.7%，下跌為37.26%，無升跌為37.02%。

恒指收市升6點或0.04%，報16595點，大市成交金額1068億元，較上日減少12.28%，是2月27日1026.01億元成交後最少；國指跌16點或0.28%，報5712點。恒生科技指數收報3474點，跌0.38%。

藍籌股成交金額576.16億元，佔大市成交53.94%；科指成份股成交金額315.25億元，佔大市成交29.51%；國指成份股成交金額465.34億元，佔大市成交43.57%。

24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.91%，至76.83億元，佔大市成交7.19%。牛熊證成交金額37.56億元，減少6.19%；窩輪成交金額39.27億元，減少18.51%。

友邦（1299）、美團（3690）、中移動（0941）貢獻恒指較多。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。

藍籌36隻升，43隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升11.7%，收報21元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌6.12%，收報20.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，11隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.74元，升7.15%；跌幅最大的是理想（2015）收報160元，跌10.71%。

恒指曾跌穿10天線(16587.87點)。科指續高於10天線(3414.28點)。

北水南下合計淨流入36.63億元，較上日增加9.87%，淨流入金額是2月23日64.44億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入398.39億元，對上一次連續13日淨流入是2023年9月7日。南水北上合計淨流出70.61億元人民幣，較上日增加32.39%，連續第2日流出，累計流出123.94億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.34%，未穿上日高位，收市報16595.97點，是2月27日後收市新高，當日報16790.8點。連升2日，累計升84.53點，對上一次連升2日是2月21日。

科指曾跌最多1.58%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為2.35%。低見3433.14點，是3月1日3387.27點後最低。收市報3474.77點，是2月29日後收市新低，當日報3431.3點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月28日。

國指曾跌最多1.1%，未穿上日低位，今日收市報5712.83點，是2月29日後收市新低，當日報5677.88點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月28日。

午後消息股表現

信和置業（0083）主席黃志祥：樓市撤辣「一定是好事」鄭志剛：交投上升進展良好。收報8.77元，升1.74%。

股價曾插35% 基石藥業（2616）：今日起不再被納入港股通 公司運作正常。創上市新低，見0.97元，收報1.13元，跌23.65%。

農夫山泉（9633）鍾睒睒否認第一桶金源自娃哈哈。收報42.4元，跌1.17%。

今早及隔晚消息股表現

撤辣後周末成交火熱 本地地產普遍向上 新世界（0017）逆市創21年低。見52周低8.7元，收報8.77元，跌4.67%。曾跌最多5.43%，是3月1日後最大跌幅，當日跌幅為7.29%。低見8.7元，是2003年5月30日8.549元後最低。今日收市報8.77元，是2003年5月29日後收市新低，當日報8.471元。連跌3日，累計跌1.31元，對上一次連跌3日是2月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月16日。

本地地產股個別發展，新鴻基地產（0016）收報80.8元，升1.7%。長實集團（1113）收報36.75元，升3.09%。恒地（0012）收報22.4元，無升跌。信和置業（0083）收報8.77元，升1.74%。華置（0127）收報1.11元，跌0.89%。嘉華國際（0173）收報2.1元，升1.45%。

代理股美聯集團（1200）創52周高，見1.2元，收報1.17元，升31.46%。

旭輝（0884）、世茂（0813）納入北水名單 曾升43%及28% 後升幅大縮水。收報0.365元，升8.96%。

艾美疫苗（6660）發盈警，料虧損擴大至最多13億。收報7.7元，跌3.27%。

達勢股份（1405）發盈喜，虧損收窄不少於87%。收報60.25元，升1.77%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞洲水泥（0743）收報2.23元，跌0.89%。VISION DEAL-Z（7827）。收報9.95元，無升跌。

金隅（2009）建議分拆公募REITs到上交所掛牌。收報0.63元，跌1.56%。

恒大汽車（0708）：仍與紐頓研究會否進行擬議股份認購及債轉股交易。收報0.37元，升5.71%。

新華保險（1336）旗下新華資產發聲明指有關公司與萬科的消息為不實信息。收報14.74元，跌3.79%。

中國金茂（0817）料去年盈轉虧67億人幣，控股股東計劃増持股份。收報0.62元，跌4.62%。

匯賢產託（87001）預期去年可供分派金額減少61%。

萬科企業（2202）申請分拆物流資產，組REIT深圳上市。創上市新低，見5.56元，收報5.6元，跌7.13%。

小鵬（9868）2月銷量跌24%至4545輛，X9按月跌42%。收報37.05元，跌4.63%。

吉利汽車（0175）2月銷量升3%，受春節假期影響。收報8.57元，跌0.81%。

國泰航空（0293）宣布，國泰貨運站引B2B電子支付服務，目標成香港首個「無現金支付」航空貨運站。收報8.48元，升0.47%。

蔚來（9866）2月交付量按年跌三成至8132輛，今年累計交付跌逾一成。收報44.5元，跌4.3%。

華潤置地（1109）委任陳偉為執董。收報22.55元，跌5.45%。

比亞迪（1211）2月銷量跌37%，首兩個月累售降6%。收報192.6元，跌1.08%。

理想（2015）純電MEGA今上市，李想：往後旗下純電車皆配置5C超充電池。收報160元，跌10.71%。

北京首都機場（0694）預期去年虧損降至逾16億人幣。收報2.44元，跌4.31%。

阿里（9988）再現管理層變動，俞永福3月底卸任本地生活集團管理職務 。收報72.1元，跌1.3%。

摩比發展（0947）料去年度虧損收窄至逾8000萬人幣。收報0.17元，無升跌。

彩星玩具（0869）料去年淨溢利達2.2億，增21倍。收報0.82元，升3.8%。

聯華超市（0980）盈警，料去年虧損擴大至最多8.5億人幣。收報0.238元，跌6.67%。

世茂集團（0813）或遭債權人德銀清盤呈請。收報0.54元，升3.85%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見49.74元，收報49.74元，升1.97%；海信家電（0921）創上市新高，見26元，收報25.75元，升4.04%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.16元，收報5.87元，跌0.51%；上美股份（2145）創上市新高，見48.5元，收報46.85元，升15.25%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見6元，收報6元，升15.38%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見1.6元，收報1.33元，無升跌；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見29.2元，收報29.2元，升1.67%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見349.1元，收報349.1元，升1.28%；安碩印度（2836）創上市新高，見39.62元，收報39.48元，升0.25%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見74.06元，收報74.06元，升1.45%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2018元，收報2018元，升0.2%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1171元，收報1171元，升0.56%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1105元，收報1104.55元，升0%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見12.59元，收報12.59元，升2.61%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見25.58元，收報25.58元，升3.9%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1068.1元，收報1067.4元，升0.01%；華夏納指（3086）創上市新高，見37.36元，收報37.34元，升1.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見871.9元，收報871.9元，升0.14%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見22.08元，收報22.08元，升3.86%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.42元，收報20.34元，跌0.1%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.764元，收報4.764元，升1.15%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.73元，收報3.73元，升1.8%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見44.58元，收報44.58元，升1.23%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見52.76元，收報52.76元，升0.04%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見45.74元，收報45.74元，升1.96%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，收報0.38元，跌5%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.14元，收報3.1元，升16.98%；新東方（9901）創52周高，見77.05元，收報76.8元，升2.33%；思考樂教育（1769）創52周高，見5.2元，收報5.16元，升9.32%；新秀麗（1910）創52周高，見29.9元，收報29.4元，升4.26%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見30元，收報29.9元，無升跌；福耀玻璃（3606）創52周高，見40.45元，收報40.1元，升1.91%；兗煤（1171）創52周高，見19.58元，收報19.2元，升4.01%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.79元，收報6.73元，升8.72%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.15元，收報3.1元，跌0.64%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.385元，收報0.41元，跌5.75%；萬科（2202）低見5.56元，收報5.6元，跌7.13%；當代置業（1107）低見0.032元，收報0.036元，跌5.26%；碧桂園（2007）低見0.59元，收報0.59元，跌6.35%；中國新經濟投資（0080）低見0.101元，收報0.113元，跌4.24%；通天酒業（0389）低見0.51元，收報0.53元，跌3.64%；國美零售（0493）低見0.029元，收報0.03元，跌26.83%；中國高速傳動（0658）低見1.16元，收報1.16元，跌20.55%；SHANGHAI GROWTH（0770）低見0.129元，收報0.129元，跌7.86%；加科思－Ｂ（1167）低見1.81元，收報2.06元，跌22.26%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見8.7元，收報8.77元，跌4.67%；1957 & Co.（8495）低見0.189元，收報0.189元，無升跌；恒安（1044）低見23.1元，收報23.35元，跌2.1%；澳優（1717）低見2.3元，收報2.37元，跌6.32%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.69元，收報1.7元，跌3.95%；中國農產品交易（0149）低見0.071元，收報0.074元，無升跌；萬邦投資（0158）低見90.4元，收報90.4元，無升跌；廖創興企業（0194）低見4.82元，收報4.87元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，鑫達投資控股（1281）收報0.062元，升34.78%；美聯集團（1200）創52周高，見1.2元，收報1.17元，升31.46%；德益控股（9900）收報0.89元，升30.88%；ＷＴ集團（8422）收報0.098元，升30.67%；C-LINK SQ（1463）收報1.69元，升28.03%；勝龍國際（1182）收報0.27元，升27.96%；泛亞環保（0556）收報0.475元，升26.67%；藥明合聯（2268）收報23.3元，升24.87%；大地國際集團（8130）收報0.022元，升22.22%；暢捷通（1588）收報3.8元，升20.63%；大豐港（8310）收報0.395元，升19.7%。

下跌異動股，包括，飛天雲動（6610）創上市新低，見0.5元，收報0.54元，跌30.77%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.115元，跌28.13%；騰盛博藥－Ｂ（2137）創上市新低，見1.21元，收報1.24元，跌27.06%；國美零售（0493）創上市新低，見0.029元，收報0.03元，跌26.83%；滄港鐵路（2169）收報1.15元，跌24.34%；基石藥業－Ｂ（2616）創上市新低，見0.97元，收報1.13元，跌23.65%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見1.37元，收報1.38元，跌23.33%；加科思－Ｂ（1167）創上市新低，見1.81元，收報2.06元，跌22.26%；中國高速傳動（0658）創上市新低，見1.16元，收報1.16元，跌20.55%；南粵控股（1058）收報0.32元，跌18.99%；君聖泰醫藥（2511）創上市新低，見8.76元，收報9.09元，跌18.69%。

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