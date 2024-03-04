百得利控股（6909）發盈警，預計截至2023年12月31日止全年，公司擁有人應佔溢利較2022年度同期的1.72億人民幣減少約70%。
百得利稱，預期溢利減少主要由於與2022年相比，本年度毛利及毛利率有所減少，以及業務量增加導致營運開支增加。
於2023年度，集團來自汽車銷售及售後服務的收益均穩健增長。然而，由於中國內地的宏觀經濟及消費力並未如預期般完全恢復，期內汽車銷售的平均售價及毛利率有所下降，導致集團於2023年度的經營業績較2022年有所下滑。
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