國際物流支付平台PayCargo公布，與本港智慧解決方案公司快易通建立策略合作夥伴。快易通為PayCargo在港獨家營運商，將負責該平台的本地交易。PayCargo亞洲區商務總監羅日昇表示，香港是全球最大空運貨物樞紐，也是跨國企業區域辦事處的匯聚地，故選擇香港作為拓展亞洲市場的首站。
他續稱，集團目標擴展業務至超過140個地區，惟尚未決定亞洲總部的地點，若香港能提供發展和擴展業務的機會，集團願意在港繼續投資。另外，他透露集團自2020以來在全港獲融資金額約2.9億美元，是財務狀况健康的公司。
PayCargo主要服務全球貨運和物流行業，自2009年起開始營運，有約5000家物流供應商合作。國泰（0293）貨運站日前公布與PayCargo合作，引進B2B電子支付解決方案。
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