有本地媒體今日引述消息報道多家個人信貸資料服務機構（CRA)的模式「信資通」（CDS），上年11月公眾測試去年底因公眾測試數據欠準確，推出日期或有所延後，而本周將展開新一輪1000人公眾測試。環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀表示，環聯有信心於CDS每個測試階段能達到要求。被問到CDS能否於4月推出時，林嘉儀回應指，難以代表所有參與CDS計劃內的CRA去評估預計推出時間，但強調環聯已經準備妥當，其測試結果不錯，亦收到正面回應。
對於CDS測試的難處，林嘉儀認為其難處在於龐大數據處理量、確保數據完整性及其質素，和其CRA之間的合作。林嘉儀提到，數以百萬計的信貸數據需上傳到CDS平台內，多達20萬個信貸資料檔案或需要同時處理，加大測試的難度。另外，需確保初始數據完整性及其質素，及於CDS此中央平台協調各CRA的合作，亦為測試參添難度。
環聯信貸資料服務董事總經理黃凱榮表示，CDS測試內每個CRA會根據自身信貸模組及計算法，去製造信貸報告，而是次公眾測試人數多達1000人，每位測試者經由三家CRA如諾華誠信、環聯及壹賬通徵信產生出的信貸報告，回饋出其信貸報告是否有錯誤之處，務求透過公眾測試將信貸報告資料內的差異減少。
另外，於該篇報道內亦同時引述消息指出，CDS營運商之一的諾華誠信近期傳出裁員重組。
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