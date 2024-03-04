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去年第四季香港港口貨物吞吐量按年跌8.8%

統計處公布去年第四季船隻、港口貨物及貨櫃統計數字。港口貨物吞吐量方面，去年第四季貨物吞吐量達4380萬公噸，較2022年同期跌8.8%。抵港港口貨物及離港港口貨物則分別達2830萬公噸及1560萬公噸，分別跌6.0%及13.5%。

去年全年計，港口貨物吞吐量量達約1.75億公噸，較2022年跌9%。抵港港口貨物及離港港口貨物分別為1.18億公噸及6320萬公噸。較2022年跌7.7%及11.1%。

港口貨物方面，去年第四季海運及河運貨物，分別為2830萬公噸及1550萬公噸，較一年前同期跌8.2%及9.9%。去年全年計，海運及河運貨物較2022年分別下跌11.4%及3.8%，為1.15億公噸及5970萬公噸。

去年第四季與2022年同期比較，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要裝貨國家或地區為越南（跌28.1%）、日本（跌22.8%）、馬來西亞（跌14.4%）及台灣（跌10.9%）。

離港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要卸貨國家或地區為澳大利亞（升57.4%）。另一方面，韓國（跌30.8%）、美國（跌27.7%）、中國內地（跌20.8%）、台灣（跌17.5%）及日本（跌15.2%）則錄得雙位數字的跌幅。

貨櫃方面，去年第四季香港港口處理361萬標準貨櫃單位的貨櫃，較2022年同期跌10.8%。去年全年計，年內香港港口處理1440萬標準貨櫃單位的貨櫃，較2022年下跌13.7%。

 

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