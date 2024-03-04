去年全年計，港口貨物吞吐量量達約1.75億公噸，較2022年跌9%。抵港港口貨物及離港港口貨物分別為1.18億公噸及6320萬公噸。較2022年跌7.7%及11.1%。

港口貨物方面，去年第四季海運及河運貨物，分別為2830萬公噸及1550萬公噸，較一年前同期跌8.2%及9.9%。去年全年計，海運及河運貨物較2022年分別下跌11.4%及3.8%，為1.15億公噸及5970萬公噸。

去年第四季與2022年同期比較，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要裝貨國家或地區為越南（跌28.1%）、日本（跌22.8%）、馬來西亞（跌14.4%）及台灣（跌10.9%）。

離港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要卸貨國家或地區為澳大利亞（升57.4%）。另一方面，韓國（跌30.8%）、美國（跌27.7%）、中國內地（跌20.8%）、台灣（跌17.5%）及日本（跌15.2%）則錄得雙位數字的跌幅。

貨櫃方面，去年第四季香港港口處理361萬標準貨櫃單位的貨櫃，較2022年同期跌10.8%。去年全年計，年內香港港口處理1440萬標準貨櫃單位的貨櫃，較2022年下跌13.7%。

其他報道

環聯：信資通公眾測試結果不錯 公司已準備妥當

PayCargo與快易通合作 亞洲首站落戶香港

百得利預計去年按年少賺70%

全日沽空金額減少3% 美團沽空增5%

恒指收市升6點 成交續逾千億 南水流走兩個月最多 北水續流入

連連數字通過上市聆訊 自2020年起持續虧損

黃志祥：樓市撤辣「一定是好事」鄭志剛：交投上升進展良好

多間大型律師行 據報減少租用中環辦公室

匯豐：去年千禧世代新客戶按年升近三成 將伙電競隊T1及Faker推大型活動

股價曾插35% 基石藥業：今日起不再被納入港股通 公司運作正常

【有片：埋身擊】倘看好商品 買黃金好過買白銀

農夫山泉鍾睒睒否認第一桶金源自娃哈哈

半日沽空金額增6% 盈富沽空增4%

證監會已要求警方關閉多個偽冒Hash Blockchain及OSL數字證券可疑網站

恒指半日跌10點 跌穿10天線 科指跌0.4% 北水第13日流入