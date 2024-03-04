集團指，對公司若干附屬公司提起之案件已呈交至廣東省東莞市中級人民法院，涉及一家信託公司借出1.5億元人民幣（下同）本金之逾期抵押貸款，要求相關附屬公司向信託公司償還尚欠的信託貸款本金及利息約1.545億元。公司將對案件按照法律規定進行回應，及將於適當時候知會公司股東任何進一步發展。

另外，由於公司相關附屬公司違反償還貸款而被一家資產管理公司提起民事訴訟。資產管理公司要求相關附屬公司償還尚欠的債務本金連同應計利息約3.94億元；及資產管理公司對相關附屬公司因債務而質押的若干資產或股權作出拍賣或出售所得之款項， 享有優先受償權。公司將按照法律規定積極應訴，及將於適當時候知會本公司股東任何進一步發展。

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