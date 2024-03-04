海底撈認為，引入加盟特許經營模式將在繼續保證管理水準和顧客體驗的基礎上，增強營運能力，引入更多優質資源，提升營運效率，助力海底撈品牌擴展至 更多區域，為更廣泛顧客提供服務。

集團指，在發展過程中，按照直營模式，堅持自身連住利益、鎖住管理的理念，實現 門店數量的拓展。與此同時，公司一直保持對市場不同經營模式的關注與評估，餐飲行業近年來在連鎖化經營、加盟模式上不斷開拓、創新成長，認為目前按照以直營為主、適時引入加盟特許經營模式，將有助於公司實現進一步的適度擴張。

海底撈指，對加盟商將採用多項標準甄選，包括對公司品牌及價值觀的高度認同、 願景規劃、行業經驗、財務基礎等，並在所有自營餐廳和加盟餐廳實行統一的營運及品質標準。

加盟餐廳將獲得集團統一提供的人員培訓、供應鏈系統、管理經驗、食安管控、品牌營銷服務、績效考核等中後台服務，從而確保食品安全以及顧客體驗。加盟餐廳將因應市場規模、競爭格局、物業狀況和地理位置等因素，通過嚴謹而系統化的方式推進，從而探索公司的新商業模式。

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