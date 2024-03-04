證監會告誡公眾，提防一個以BitForex名稱運作的宣稱虛擬資產交易平台，其涉嫌虛擬資產欺詐行為。證監會在2024年3月4日將BitForex及其網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。香港警務處已應證監會的要求，採取行動封鎖有關網站連結並移除相關社交媒體專頁。
宣稱總部設於香港的BitForex沒有獲證監會發牌，亦沒有向證監會申請牌照，以在香港經營虛擬資產交易平台。
證監會注意到，該平台以「進行錢包及網站維護」為藉口，使受害人在過去數天從該平台提取資產時，變得愈來愈困難。受害人指，BitForex的網站現已關閉，令他們無法查閱自己的帳戶和提取在BitForex所持的資產。
證監會再次告誡投資者提防在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產的風險。如平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失在該平台上持有的全部投資。如對任何虛擬資產交易平台的持牌狀況有任何疑問，請參閱證監會的持牌虛擬資產交易平台名單。
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