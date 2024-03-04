陽光能源（0757）發盈喜，預計截至2023年12月31日止年度利潤為1.3億元（人民幣，下同）至1.7億元之間，與2022年度錄得1.35億元虧損相比，錄得顯著轉虧為盈。
陽光能源稱，集團預期轉虧為盈乃主要源於既有客戶訂單量增加及新客戶開發有成，致使光伏組件對外付運量持續顯著增加以及集團高效產能的提升及由此產生的規模經濟。雖然部分經營效益被光伏組件的市場平均售價下降而抵消，但整體毛利率仍有所提升。
公告又稱，預計2023年度歸屬母公司股東利潤為1億元至1.4億元，仍低於2022年的9.57億元，乃因為2022年完成出售曲靖陽光新能源股份有限公司的權益所得的一次性收益總額約為10.44億元。
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