神話世界（0582）公布，於3月1 日向集團位於濟州的濟州神話世界住宅開發項目的業主張婷婷，以每股0.034元配售8.4525億股，配售價較前收市價0.42元折讓19%，配售股份佔公司已發行股本的兩成，或擴大後股本16.67%。
張婷婷將成為集團第三大股東及主要股東之一，持股僅次仰智慧的29.21%、林佳慧的17.96%，較姚建輝持股的4.38%高。
集團指，經扣除相關開支及費用後，認購事項的所得款項總額及估計所得款項淨額將分別為2873.85萬元及約2850萬元。
公司擬將所得款項淨額約1400萬元用作提升、維修及保養濟州神話世界的現有樓宇、設備及設施；約1000萬元用作支付利息開支；約450萬元用作銷售 及營銷推廣以及廣告開支；及餘下款額用作一般營運資本。
集團指，認購事項為公司提供擴闊其股東基礎、提升核心業務濟州神話世界設施以及增強集團財務狀況的機會。同時，經考慮認購事項將為集團於濟州神話世界核心業務的持續經營籌集額外資金，及與債務融資相比較，根據一般授權發行新股份乃更為可取的融資方案，原因是其並未產生任何利息付款責任導致將對集團的資產負債比率產生負面影響。
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