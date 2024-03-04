該公司表示，當前首要任務就是保證現金流。碧桂園正積極採取措施開源節流，通過減少非經營性開支，努力降低現金流的支出。

碧桂園主席楊惠妍據報有出席上述會議。會議表示，保交付一直是碧桂園必須牢牢守住的底線。資料顯示，2023年全年碧桂園累計交付超60萬套房屋，累計交付面積7162萬平方米，範圍涉及全國31省249個城市，交付量在第三方榜單上居於首位。

按照規劃，2024年碧桂園預計交付量仍超48萬套。碧桂園主席楊惠妍在會議上說，儘管行業恢復可能需要較長時間，但路雖遠行則將至，一步一個腳印地克服困難，總能走出去；事雖難做則必成，任何問題都認真面對，終能解決。

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