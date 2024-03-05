李強又指，要加強總量和結構雙重調節，盤活存量、提升效能，加大對重大策略、重點領域和薄弱環節的支持力度，促進社會綜合融資成本穩中有降。暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉。增強資本市場內在穩定性。人民幣匯率方面，則維持在合理均衡水準上基本穩定。

【09:25】國務院總理李強宣讀政府工作報告，今年經濟增長目標為約5%。

其他今年發展主要預期目標包括，城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查持續5.5%左右，居民消費價格成長3%左右；居民收入成長與經濟成長同步，國際收支保持基本平衡。

財政政策方面，中央今年擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬定連續幾年釋放超長期特別國債，專門用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先行釋放1萬億元。

李強表示，積極的財政政策要調整力度、提質增效，綜合考慮發展需要和財政可持續，用好財政政策空間，優化政策工具組合。赤字率預計按3％安排，赤字規模4.06萬億元，比上年年初預算增加1800億元。預計今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模為28.5萬億元，較上年增加1.1萬億元。

【08:47】彭博社引述看到的政府年度工作報告副本顯示，報道，中國今年國內生產毛額（GDP）成長預期目標為5%左右，這提高外界對官方將推出更多刺激措施以提振信心的預期。擬發行超長期特別國債1萬億元人民幣。

其他2024年主要預期目標包括，財政預算赤字率3%；城鎮新增就業1200萬人；上年目標為1200萬人；城鎮調查失業率預期目標5.5%左右。居民消費價格漲幅預期3%左右。新增地方政府專項債券額度3.9萬億元。

【08:15】據報中國官方將今年GDP增速目標定在5%左右

路透社及新加坡聯合早報稱，中國官方將今年的GDP增速目標定在5%左右。

路透社引述看到的文件稱，目標與去年相似，同時亦符合市場預期。中國經濟去年增5.2%。報道引述分析師表示，今年的目標將比去年更難實現，因為2022年受新冠疫情影響的有利基數效應已經消退。

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