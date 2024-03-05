moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

李強：中國GDP目標約5% 穩健貨幣政策要靈活適度、精準有效

貨幣政策方面，李強表示穩健貨幣政策要靈活適度、精準有效，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟成長及物價水準預期目標相匹配。

李強又指，要加強總量和結構雙重調節，盤活存量、提升效能，加大對重大策略、重點領域和薄弱環節的支持力度，促進社會綜合融資成本穩中有降。暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉。增強資本市場內在穩定性。人民幣匯率方面，則維持在合理均衡水準上基本穩定。

【09:25】國務院總理李強宣讀政府工作報告，今年經濟增長目標為約5%。

其他今年發展主要預期目標包括，城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查持續5.5%左右，居民消費價格成長3%左右；居民收入成長與經濟成長同步，國際收支保持基本平衡。

財政政策方面，中央今年擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬定連續幾年釋放超長期特別國債，專門用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先行釋放1萬億元。

李強表示，積極的財政政策要調整力度、提質增效，綜合考慮發展需要和財政可持續，用好財政政策空間，優化政策工具組合。赤字率預計按3％安排，赤字規模4.06萬億元，比上年年初預算增加1800億元。預計今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模為28.5萬億元，較上年增加1.1萬億元。

 

【08:47】彭博社引述看到的政府年度工作報告副本顯示，報道，中國今年國內生產毛額（GDP）成長預期目標為5%左右，這提高外界對官方將推出更多刺激措施以提振信心的預期。擬發行超長期特別國債1萬億元人民幣。

其他2024年主要預期目標包括，財政預算赤字率3%；城鎮新增就業1200萬人；上年目標為1200萬人；城鎮調查失業率預期目標5.5%左右。居民消費價格漲幅預期3%左右。新增地方政府專項債券額度3.9萬億元。

【08:15】據報中國官方將今年GDP增速目標定在5%左右

路透社及新加坡聯合早報稱，中國官方將今年的GDP增速目標定在5%左右。

路透社引述看到的文件稱，目標與去年相似，同時亦符合市場預期。中國經濟去年增5.2%。報道引述分析師表示，今年的目標將比去年更難實現，因為2022年受新冠疫情影響的有利基數效應已經消退。

其他報道

北水增持中國鐵塔 減持協鑫科技