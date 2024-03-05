聯合健康跌1.5%，報481.87美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累50點，而IBM升2.5%，報193.06元，貢獻道指31點。

道瓊斯工業平均指數收跌97點，跌幅0.25%，報38989點。標普500指數收跌6點，跌幅0.12%，報5130點。納斯達克綜合指數收跌67點，或0.42%，報16207點。

科技股方面，蘋果收市報175.1元，跌2.53%，谷歌母公司Alphabet收市報133.35元，跌2.76%，亞馬遜收市報177.58元，跌0.35%，Facebook收市報498.19元，跌0.81%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.04%，報497點。德國DAX指數收跌0.11%，報17716點；法國CAC 40指數漲0.29%，報7956點；英國富時100指數收跌0.55%，報7640點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.97%，報6061點。

美國2年期債息曾升最多1.78%，是2月16日後最大升幅，當日升幅為3.11%。高見4.6121厘，是3月1日4.6434厘後最高。收市報4.6017厘，是2月29日後收市新高，當日報4.6187厘。

美國10年期債息曾升最多1.27%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見4.2327厘，是3月1日4.2936厘後最高。收市報4.2131厘，是2月29日後收市新高，當日報4.2502厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至39.714基點，是2月29日40.211基點後最闊。收市報39.078基點，是2月27日後收市新低，當日報39.411基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至114.918基點，是3月1日109.161基點後最窄。收市報117.4基點，是2月29日後收市新高，當日報113.745基點。

道指曾跌最多0.45%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為0.59%。低見38913.3點，是3月1日38850.5點後最低。收市報38989.83點，是2月28日後收市新低，當日報38949.02點。

標指曾跌最多0.19%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為0.39%。低見5127.18點，是3月1日5094.16點後最低。收市報5130.95點，是2月29日後收市新低，當日報5096.27點。

納指曾跌最多0.47%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為0.69%。低見16199.06點，是3月1日16096.6點後最低。收市報16207.51點，是2月29日後收市新低，當日報16091.92點。

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