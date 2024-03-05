個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.6%，折合報271.79元；阿里巴巴（9988）跌2.31%，折合報70.43元；美團（3690）跌1.56%，折合報90.07元；匯控（0005）升0.08%，折合報60.7元；建行（0939）跌0.77%，折合報4.81元。

道期現跌0.124%；標期現跌0.12%；納期現跌0.21%。日本東證指數現跌0.19%；韓國KOSPI指數現升0.29%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.02%。

VIX指數隔晚升2.89%或0.38點，報13.49點。

紐油現跌0.13%或0.1美元，報78.63美元；布油現跌0.89%或0.75美元，報82.8美元；金價現升0.01%或0.32美元，報2114.8美元；LME 銅期貨隔晚升0.45%或39美元，報8542.5美元。比特幣現升0.96%或654.42美元，報68149.15美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.2111厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，置富產業信託（0778）、海港企業（0051）、和記電訊香港（0215）、京東（9618）、五礦資源（1208）、蔚來（9866）、越秀交通基建（1052）。

中電信（0728）去年盈利增逾一成。

碧桂園（2007）2月合同銷售按年減85%。碧桂園：217個項目已獲納入「白名單」，有項目已獲放款批覆。碧桂園︰結合境外重組進度考慮向高院申請認可令。

聯通（0762）預告去年多賺12%至187億元人幣，連續7年雙位數增。

合景泰富（1813）4.58億美元債明到期，料將不會結清。

比亞迪（1211）：仰望U8上月售780輛，面世逾3個月累計銷量4433輛。

神話世界（0582）折讓19%向濟州項目業主配股，籌2850萬元。

亞洲水泥（0743）去年少賺75%，末期息削至4.1分人幣。

雅居樂（3383）上月合約預售額跌75%。

陽光能源（0757）去年扭虧為盈料賺最多1.7億人幣。

海底撈（6862）︰推行海底撈加盟特許經營模式，已成立加盟事業部。

中國太平（0966）18億元購5架有經營租賃安排的飛機。

匯景（9968）附屬涉拖欠1.5億人幣抵押貸款，另捲3.94億人幣民事訴訟。

思派健康（0314）料上年虧損收窄超80%。

百得利（6909）預計去年按年少賺70%。

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