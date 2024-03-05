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恒指低開252點 科指跌2.6% 京東跌5.5% 理想跌8% 新世界再破底

恒指今早低開252點或1.52%，報16343點，大市成交金額20億元；國指今早低開99點或1.75%，報5613點。恒生科技指數開市報3381點，跌2.67%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.33%，下跌為8.69%，無升跌為87.97%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。聯想（0992）、海底撈（6862）、聯通（0762）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，63隻下跌，16隻無升跌。海底撈（6862）升2.29%，報14.3元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌5.53%，報84.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報25.1元，升0.8%；跌幅最大的是理想（2015）開市報147.1元，跌8.06%。

恒指跌穿10天線(16597.51點)，下試20天線(16294.78點)。科指跌穿10天線(3426.02點)下試50天線(3359.77點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，置富產業信託（0778）開市報4.5元，跌0.44%。海港企業（0051）無成交，報5.9元。和記電訊香港（0215）開市報1.07元，跌0.93%。京東（9618）開市報84.55元，跌5.53%。五礦資源（1208）開市報2.18元，無升跌。蔚來（9866）開市報43.5元，跌2.25%。越秀交通基建（1052）開市報4.48元，跌0.88%。

中電信（0728）去年盈利增逾一成。開市報4.15元，無升跌。

碧桂園（2007）2月合同銷售按年減85%。碧桂園：217個項目已獲納入「白名單」，有項目已獲放款批覆。碧桂園︰結合境外重組進度考慮向高院申請認可令。平上市低位0.59元，開市報0.59元，無升跌。

聯通（0762）預告去年多賺12%至187億元人幣，連續7年雙位數增。開市報5.66元，升0.53%。

合景泰富（1813）4.58億美元債明到期，料將不會結清。無成交，報0.41元。

比亞迪（1211）：仰望U8上月售780輛，面世逾3個月累計銷量4433輛。開市報189.5元，跌1.61%。

神話世界（0582）折讓19%向濟州項目業主配股，籌2850萬元。無成交，報0.042元。

亞洲水泥（0743）去年少賺75%，末期息削至4.1分人幣。開市報2.24元，升0.45%。

雅居樂（3383）上月合約預售額跌75%。無成交，報0.73元。

陽光能源（0757）去年扭虧為盈料賺最多1.7億人幣。開市報0.16元，升1.91%。

海底撈（6862）︰推行海底撈加盟特許經營模式，已成立加盟事業部。開市報14.3元，升2.29%。

中國太平（0966）18億元購5架有經營租賃安排的飛機。無成交，報6.92元。

匯景（9968）附屬涉拖欠1.5億人幣抵押貸款，另捲3.94億人幣民事訴訟。無成交，報0.036元。

思派健康（0314）料上年虧損收窄超80%。無成交，報6.03元。

百得利（6909）預計去年按年少賺70%。無成交，報0.57元。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見50.04元，開市報50.04元，升0.6%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1531元，開市報1531元，升1.22%；安碩印度（2836）創上市新高，見39.9元，開市報39.9元，升1.06%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1531元，開市報1531元，升1.22%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見27元，開市報27元，升5.55%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見20元，開市報20元，升2.09%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見26.02元，開市報26.02元，升4.16%；維達國際（3331）創52周高，見23.4元，開市報23.4元，無升跌；佳民集團（8519）創52周高，見0.29元，開市報0.29元，升9.43%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見8.13元，開市報8.13元，升1.5%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括萬科（2202）低見5.54元，開市報5.54元，跌1.07%；萬科企業（2202）低見5.54元，開市報5.54元，跌1.07%。

創52周低，其中包括，新世界發展（0017）低見8.51元，開市報8.51元，跌2.96%，是2003年5月29日8.471元後最低。讀書郎（2385）低見6.2元，開市報6.2元，跌0.32%。

異動股

上升異動股，包括，瑞麗醫美（2135）開市報0.086元，升10.26%；佳民集團（8519）創52周高，見0.29元，開市報0.29元，升9.43%；新娛科控股（6933）開市報0.24元，升9.09%；正道集團（1188）開市報0.013元，升8.33%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.3元，升7.14%；錦藝集團控股（0565）開市報0.179元，升6.55%；中國再保險（1508）開市報0.495元，升6.45%；頤海國際（1579）開市報11.3元，升6%；美瑞健康國際（2327）開市報0.159元，升6%。

下跌異動股，包括，光正教育（6068）開市報0.335元，跌11.84%；理想汽車（2015）開市報147.1元，跌8.06%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.073元，跌7.59%；國富創新（0290）開市報0.36元，跌6.49%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報6.24元，跌6.31%；微博－ＳＷ（9898）開市報66.15元，跌6.1%。

 

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