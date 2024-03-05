恒指今早低開252點或1.52%，報16343點，大市成交金額20億元；國指今早低開99點或1.75%，報5613點。恒生科技指數開市報3381點，跌2.67%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.33%，下跌為8.69%，無升跌為87.97%。